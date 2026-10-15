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CM Delhi Tour : पीएम मोदी से मुलाकात में राजस्थान के विकास और जल परियोजनाओं पर फोकस, भजनलाल ने जताया केंद्र का आभार

सीएम भजनलाल का पीएम मोदी से मुलाकात ( Source : CM Bhajanlal X Account )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनावों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा विकास और जल प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्रित रहा. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर शुभकामनाएं दीं. इसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर प्रदेश की जल उपलब्धता, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की. इन मुलाकातों के जरिए राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं में केंद्र के सहयोग और राजस्थान की दीर्घकालिक जल जरूरतों को प्राथमिकता में रखा.

विकास यात्रा को गति मिल रही : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रसेवा और जनसेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उनके मार्गदर्शन में राजस्थान की विकास यात्रा को गति मिल रही है. उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे, निवेश और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार का ध्येय जनकल्याण और सुशासन है.

जल परियोजनाओं पर केंद्र से समन्वय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान यमुना, किशाऊ, नर्मदा और राम जलसेतु लिंक परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न समझौतों में सहयोग के लिए आभार जताया. साथ ही प्रदेश में पेयजल उपलब्धता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जल प्रबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की.