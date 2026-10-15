CM Delhi Tour : पीएम मोदी से मुलाकात में राजस्थान के विकास और जल परियोजनाओं पर फोकस, भजनलाल ने जताया केंद्र का आभार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में मुलाकात कर दी शुभकामनाएं.
Published : October 15, 2026 at 5:41 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनावों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा विकास और जल प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्रित रहा. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर शुभकामनाएं दीं. इसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर प्रदेश की जल उपलब्धता, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की. इन मुलाकातों के जरिए राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं में केंद्र के सहयोग और राजस्थान की दीर्घकालिक जल जरूरतों को प्राथमिकता में रखा.
विकास यात्रा को गति मिल रही : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रसेवा और जनसेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उनके मार्गदर्शन में राजस्थान की विकास यात्रा को गति मिल रही है. उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे, निवेश और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार का ध्येय जनकल्याण और सुशासन है.
आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से भेंट कर उनका प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रसेवा के प्रति उनका समर्पण और विकसित भारत का विराट संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा का स्रोत है। राजस्थान के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मीय स्नेह और निरंतर सहयोग प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति प्रदान कर रहा है। आधारभूत संरचना, निवेश और जल प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहे सहयोग से राजस्थान वर्ष 2047 तक विकसित प्रदेश बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार जनकल्याण और सुशासन के संकल्प के साथ समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं विकसित राजस्थान के निर्माण हेतु निरंतर कार्य कर रही है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 15, 2026
जल परियोजनाओं पर केंद्र से समन्वय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान यमुना, किशाऊ, नर्मदा और राम जलसेतु लिंक परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न समझौतों में सहयोग के लिए आभार जताया. साथ ही प्रदेश में पेयजल उपलब्धता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और जल प्रबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की.
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राजस्थान के लिए जल उपलब्धता लंबे समय से अहम मुद्दा रहा है. ऐसे में अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं पर केंद्र के साथ समन्वय राज्य सरकार की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इन परियोजनाओं से संबंधित समझौतों और योजनाओं की प्रगति आने वाले समय में प्रदेश के पेयजल और सिंचाई तंत्र के लिए महत्वपूर्ण रहेगी.
आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी से भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान को यमुना, किशाऊ, नर्मदा एवं राम जलसेतु लिंक परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न समझौतों में सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही, प्रदेश में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार राजस्थान में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश की जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 15, 2026
विकास के एजेंडे को राजनीतिक संदेश : मुख्यमंत्री की दोनों मुलाकातों में विकास, सुशासन और जल सुरक्षा प्रमुख विषय रहे. एक ओर प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान 2047 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य सामने रखा गया. वहीं, दूसरी ओर जलशक्ति मंत्री के साथ चर्चा में प्रदेश की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया. राजनीतिक दृष्टि से भी यह दौरा राज्य सरकार के उस संदेश को मजबूत करता है, जिसमें केंद्र और राज्य के समन्वय को विकास कार्यों की गति से जोड़ा जा रहा है.