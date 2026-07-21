मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: 6 माह में प्रदेश के 30 हजार से अधिक मरीजों को अन्य राज्यों में मिला इलाज
राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी.
Published : July 21, 2026 at 2:36 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के अंतर्गत लागू की गई आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से संबद्ध अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं. 6 माह में प्रदेश के 30 हजार से अधिक लोगों ने अन्य राज्यों के अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज करवाया. मां योजना, पीएमजेएवाई के समन्वय से संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. योजना में 2179 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनमें सामान्य बीमारियों के साथ-साथ कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार भी सम्मिलित है.
सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं: पूर्व में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश के मरीजों को गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जाकर उपचार कराना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की, जिसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में स्थित पीएमजेएवाई से संबद्ध अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं. कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है. इस व्यवस्था के तहत पीएमजेएवाई के पात्र परिवारों के साथ-साथ मां योजना के सभी पात्र परिवारों को भी अन्य राज्यों में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस निशुल्क उपचार का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है.
पढ़ें: अच्छी खबर: अब मां योजना के तहत दूसरे राज्य में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज, जानिए योजना की पूरी डिटेल
क्या है आंकड़ा: अब तक इस प्रावधान के अंतर्गत 5959 क्लेम प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17 करोड़ रुपए से अधिक है. इन क्लेम्स के माध्यम से मरीजों ने हार्ट स्टेंट, हार्ट बायपास सर्जरी, कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, डायलिसिस, जनरल सर्जरी, सिजेरियन प्रसव सहित विभिन्न जटिल उपचारों का लाभ प्राप्त किया है. लाभार्थियों द्वारा सर्वाधिक उपचार गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में कराया गया है. वर्तमान में इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध लगभग 16 हजार से अधिक सरकारी तथा 14 हजार से अधिक निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है. इनमें गुजरात के 2067, हरियाणा के 1366, मध्यप्रदेश के 1622, महाराष्ट्र के 1709, पंजाब के 823, उत्तर प्रदेश के 6182 तथा दिल्ली के 184 अस्पताल शामिल हैं.
पढ़ें: Rajasthan Budget 2024 : चिरंजीवी की जगह अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, IPD के साथ डे-केयर ट्रीटमेंट भी होगा
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ का कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का प्रत्येक पात्र नागरिक आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सीमाओं से बाहर भी बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर सके. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है.