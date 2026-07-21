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मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: 6 माह में प्रदेश के 30 हजार से अधिक मरीजों को अन्य राज्यों में मिला इलाज

जयपुर: राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के अंतर्गत लागू की गई आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से संबद्ध अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस निशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं. 6 माह में प्रदेश के 30 हजार से अधिक लोगों ने अन्य राज्यों के अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज करवाया. मां योजना, पीएमजेएवाई के समन्वय से संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. योजना में 2179 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनमें सामान्य बीमारियों के साथ-साथ कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार भी सम्मिलित है.

सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं: पूर्व में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश के मरीजों को गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जाकर उपचार कराना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर, 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की, जिसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में स्थित पीएमजेएवाई से संबद्ध अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार का लाभ उठा रहे हैं. कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा सभी राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है. इस व्यवस्था के तहत पीएमजेएवाई के पात्र परिवारों के साथ-साथ मां योजना के सभी पात्र परिवारों को भी अन्य राज्यों में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस निशुल्क उपचार का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है.

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