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15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 का समापन समारोह 26 अक्टूबर को होगा. खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं. इसे लेकर शुक्रवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) की अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) प्रिया दुबे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एडीजी प्रिया दुबे ने शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण सौंपा. मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.

देशभर की पुलिस टीमों ने लिया हिस्सा

15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन रांची में किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस इकाइयों के तीरंदाजों को अपनी प्रतिभा और निशानेबाजी का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया. 26 अक्टूबर को होने वाले समापन समारोह के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक समापन होगा. पुलिस बलों के बीच खेल भावना, अनुशासन और आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिहाज से इस तरह की प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. रांची में इसका आयोजन झारखंड के लिए भी अहम है, क्योंकि इससे राज्य को राष्ट्रीय स्तर की पुलिस खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है.

वरीय पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद