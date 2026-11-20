जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 150 फरियादियों की समस्याएं, बोले- ''चिंता न करें, सरकार हर जरूरतमंद के साथ''
जनता दर्शन के दौरान सीएम का आश्वासन, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार देगी पूरी आर्थिक मदद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 1:43 PM IST
गोरखपुर: सीएम योगी ने रात्र प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ की पूजा अर्चन के बाद गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में पहुंचे. फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उपचार कराने में पूरी मदद करेगी.
जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बीमारी की स्थिति में उनका बिना किसी बाधा के उपचार हो सके.
शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में, महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 150 लोगों से मिले. इस अवसर पर सीएम ने लोगों से कहा कि वे चिंता न करें, सरकार उनके साथ है. जनता दर्शन में जमीन कब्जा करने से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में विधिसंगत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
महायोगी गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की. गोवंश को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया. उन्होंने भोलू नामके बछड़े और छुटकी नाम की बछिया को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उन्हें खूब दुलारा. गोशाला में रोटी-गुड़ खिलाने के दौरान गोवंश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सानिध्य पाकर उनके और निकट आने के लिए दौड़ पड़े योगी ने प्यार से उन्हें बुलाया और पुचकारा.
ये भी पढ़ें- सीएम ने रखी यूपी के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला, 792 करोड़ की 55 परियोजनाओं की दी सौगात