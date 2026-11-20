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जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 150 फरियादियों की समस्याएं, बोले- ''चिंता न करें, सरकार हर जरूरतमंद के साथ''

गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम, फरियादियों से सीएम ने न्याय का दिया भरोसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सीएम योगी ने रात्र प्रवास के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ की पूजा अर्चन के बाद गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में पहुंचे. फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उपचार कराने में पूरी मदद करेगी.

जनता दर्शन (Photo Credit; ETV Bharat) जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बीमारी की स्थिति में उनका बिना किसी बाधा के उपचार हो सके.