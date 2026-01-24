ETV Bharat / state

जशपुर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, सायकोतबा में 51 करोड़ 73 लाख के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया

जशपुर: शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने गृह जिले के दौरे पर कोतबा पहुंचे. कोतबा में मीडिया से बातचीत में सीएम साय ने कहा कि हमारा प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. नगर पंचायत कोतबा के हाई स्कूल ग्राउंड में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था.सीएम ने इलाक के विकास के लिए कुल 51.73 करोड़ की लागत से 28 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया.

राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज हुई है. हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश का विकास तेज गति से किया जाए: विष्णु देव साय, सीएम





खिलाड़ियों और मेधावी छात्राओं का सम्मान

सीएम ने 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया. वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिले की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सीएम ने उनका हौसला बढ़ाया.

सीएम ने की बड़ी घोषणाएं (ETV Bharat)

मोदी की गारंटी पर खरा उतरी सरकार: CM

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटियों को राज्य सरकार ने प्राथमिकता के साथ पूरा किया. सरकार के पहले ही कैबिनेट निर्णय में 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश में आवास क्रांति की शुरुआत हुई. अब तक कुल 26 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं.

महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड़ रुपये की राशि 70 लाख माताओं-बहनों के खातों में सीधे अंतरित की जा चुकी है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनीं. किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है : विष्णु देव साय, सीएम

धार्मिक पर्यटन, वनवासी कल्याण और श्रमिक हितों पर फोकस

सीएम ने कहा, रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ की यात्रा कराई जा चुकी है. वनवासी परिवारों के कल्याण हेतु तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा किया गया. साथ ही चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ कर श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया.





सुशासन, पारदर्शिता और भविष्य की तैयारी

सीएम साय ने कहा, पीएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपकर दोषियों को जेल भेजा गया, जिससे युवाओं का विश्वास बहाल हुआ. नक्सलवाद, जो कभी राज्य की बड़ी चुनौती था, अब समाप्ति की ओर है. सिंचाई परियोजनाओं के मरम्मत एवं विकास के लिए लगभग 3 हजार करोड़ की स्वीकृति दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 750 सड़कों को मंजूरी मिली.

सीएम ने की बड़ी घोषणाएं (ETV Bharat)

नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और अब तक 7.83 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए. ई-गवर्नेंस के माध्यम से योजनाओं की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है. सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया. साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए एक दूरदर्शी विज़न डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया.