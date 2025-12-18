ETV Bharat / state

गुरु घासीदास जयंती पर भिलाई पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, सतनाम धाम के लिए 50 लाख की घोषणा

सतनाम धाम के संचालन के लिए हर साल 10 लाख देने की घोषणा भी सीएम ने की है.

Guru Ghasidas Jayanti
सतनाम धाम के लिए की 50 लाख की घोषणा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 10:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई: गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भिलाई पहुंचे. सीएम विष्णु देव साय ने भिलाई के सेक्टर-6 स्थित सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास के दर्शन किए. इस अवसर पर सतनाम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. सीएम ने सतमनाम समाज के लोगों के साथ कई विषयों पर चर्चा भी की.

भिलाई पहुंचे सीएम विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सतनाम समाज के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सतनाम धाम के निर्माण हेतु 50 लाख रुपये और इसके संचालन के लिए हर साल 10 लाख रुपये देने की घोषणा की. सीएम साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भिलाई के इस कार्यक्रम में शामिल होना होना उनके लिए सौभाग्य की बात है. सीएम ने कहा कि हमें बाबा घासीदास के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए. गुरु जी के बताया मानवता का रास्ता हम सभी को सच्चे राह दिखाने वाला है.

सतनाम धाम के लिए की 50 लाख की घोषणा (ETV Bharat)

विपक्ष पर सीएम साय का निशाना

प्रदेश में भाजपा कार्यालय के घेराव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस भारत की जनता का विश्वास खो चुकी है. जो पार्टी कभी देश और प्रदेश में एकछत्र राज करती थी, आज सिमट कर रह गई है.

नेशनल हेराल्ड केस और प्रियंका गांधी पर बोले सीएम

प्रियंका गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि VB-G RAM G बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा. यदि किसी को आपत्ति है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इससे नुकसान कैसे होगा.

नक्सल एनकाउंटर पर दी जवानों को बधाई

वहीं सुकमा में तीन नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में लगातार सफलता मिल रही है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं. 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य है और छत्तीसगढ़ में भी जवान पूरे उत्साह के साथ नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. आपको बता दें कि सुकमा में चल रही मुठभेड़ में तीन माओवादी ढेर हुए हैं. मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है.

भिलाई के कार्यक्रम से पहले रायपुर में सीएम विष्णु देव साय ने मेगा हेल्थ कैंप 2025 का उद्घाटन किया, इस मौके को बहुत महत्वपूर्ण बताया और राज्य में जन कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसके महत्व पर ज़ोर दिया.

'सेव बंगाल, सेव इंडिया' मुहिम के पोस्टर का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया लोकार्पण

''15 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ'', सदन में संगीता सिन्हा के ऑफर पर अजय चंद्राकर का पलटवार, कहा-दिमाग में पड़े हैं ओले

सरोना में चार लाख टन कचरे का होगा निपटारा, 31 मार्च तक काम पूरा करने का निर्देश

TAGGED:

CHIEF MINISTER
VISHNU DEO SAI
BHILAI
सेक्टर 6 सतनाम भवन
GURU GHASIDAS JAYANTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.