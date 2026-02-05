ETV Bharat / state

हरियाणा में जेल वार्डन की बल्ले-बल्ले, भत्तों में हुई इतनी वृद्धि, सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

सीएम ने की जेल कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल स्थित जेल प्रशिक्षण अकादमी में रिक्रूट मूल प्रशिक्षण कोर्स के बैच संख्या-01 की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया. इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. साथ ही इसे जेल विभाग के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया. CM ने पहली दीक्षांत परेड को बताया ऐतिहासिक: इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित यह पहली दीक्षांत परेड है और इसका साक्षी बनना गर्व की बात है. वर्ष 2025 में इस ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य आधुनिक और संवेदनशील जेल स्टाफ तैयार करना है." करनाल जेल अकादमी में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन (ETV Bharat) 116 नए कर्मियों को दी बधाई: इस बैच में 116 सहायक अधीक्षक और वॉर्डन शामिल हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया. मुख्यमंत्री ने सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि, "यह प्रशिक्षण उन्हें केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि जिम्मेदार और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला अधिकारी बनाएगा."