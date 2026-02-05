ETV Bharat / state

हरियाणा में जेल वार्डन की बल्ले-बल्ले, भत्तों में हुई इतनी वृद्धि, सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

करनाल जेल अकादमी दीक्षांत परेड में मुख्यमंत्री ने जेल कर्मचारियों के लिए भत्तों में बढ़ोतरी सहित कई घोषणाएं कीं.

Karnal Jail Academy
सीएम ने की जेल कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 3:46 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 4:22 PM IST

करनाल: करनाल स्थित जेल प्रशिक्षण अकादमी में रिक्रूट मूल प्रशिक्षण कोर्स के बैच संख्या-01 की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया. इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. साथ ही इसे जेल विभाग के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताया.

CM ने पहली दीक्षांत परेड को बताया ऐतिहासिक: इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित यह पहली दीक्षांत परेड है और इसका साक्षी बनना गर्व की बात है. वर्ष 2025 में इस ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य आधुनिक और संवेदनशील जेल स्टाफ तैयार करना है."

करनाल जेल अकादमी में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन (ETV Bharat)

116 नए कर्मियों को दी बधाई: इस बैच में 116 सहायक अधीक्षक और वॉर्डन शामिल हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया. मुख्यमंत्री ने सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि, "यह प्रशिक्षण उन्हें केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि जिम्मेदार और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला अधिकारी बनाएगा."

जेल सुधार और बंदी कल्याण पर सरकार का फोकस: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जेल केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास और सकारात्मक परिवर्तन का केंद्र है. सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को लगातार सशक्त बना रही है. प्रदेश की जेलों में रेडियो जेल स्टेशन और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं."

जेल कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. साथ ही जेल वार्डन और हेड वार्डन को मिलने वाले भत्तों को पुलिस कांस्टेबल के समान करने की घोषणा की. जेल वार्डन का राशन भत्ता 600 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया.

भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: इसके साथ ही कन्वेंस अलाउंस 50 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 720 रुपये प्रतिमाह और वर्दी भत्ता बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "ये फैसले जेल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण देने की दिशा में अहम कदम हैं."

