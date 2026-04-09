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IP यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में CM ने छात्रों से किया संवाद, कहा- कौशल का उपयोग देश विकास के लिए करें

छात्रा को डिग्री देते हुए सीएम रेखा गुप्ता व एलजी तरनजीत सिंह संधू ( Rekha Gupta X Handle )

नई दिल्ली: दिल्ली में गुरुवार को इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद किया और उनके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यही चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं और सपनों को पूरा करने का रास्ता भी खोलती हैं. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे कठिनाइयों से डरें नहीं, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखें.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मानवीय मूल्यों के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना भी है. छात्रों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें. यूनिवर्सिटी का जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तित्व के समग्र विकास का समय होता है.

रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

ये आपकी व्यक्तिगत सफलता नहीं: उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में मिले अनुभव और सीख जीवनभर मार्गदर्शन करते हैं. साथ ही छात्रों को याद दिलाया कि आज की उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के सपनों और शिक्षकों की मेहनत का भी परिणाम है.