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बाढ़ की तबाही के 7 महीने बाद वासुदेव घाट पार्क की लौटी हरियाली, CM और LG ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट पार्क ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती व हरियाली से लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है. बीते वर्ष अक्टूबर में यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण यह पार्क पूरी तरह से तबाह हो गया था. बाढ़ के पानी के साथ आई सिल्ट जमा हो गई थी, जिससे पूरे पार्क की हरियाली खत्म हो गई थी. हालांकि जलस्तर सामान्य होने के बाद दिल्ली डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (डीडीए) ने युद्धस्तर पर यहां सफाई अभियान चलाया.

इस दौरान पार्क से सैकड़ों टन गाद हटाई गई और पुनर्विकास का काम शुरू किया गया. साथ ही नई घास बिछाई गई, फूलों के पौधे लगाए गए और हरियाली को फिर से विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया. करीब सात महीने की मेहनत के बाद अब वासुदेव घाट पार्क पूरी तरह से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है. पार्क में जगह-जगह हरी-भरी घास नजर आ रही है. यहां आने वाले लोग प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता रहे हैं.

पुराने स्वरूप में आया वासुदेव घाट पार्क (ETV Bharat)

एलजी व सीएम ने किया निरीक्षण: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बुधवार को पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां की हरियाली, साफ-सफाई व सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें गर्मियों में पानी की समस्या, मानसून के दौरान बाढ़ व साफ-सफाई जैसे मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री, कैबिनेट व प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. वासुदेव घाट जैसे प्रोजेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस के उदाहरण हैं और सरकार अन्य जगहों की अच्छी व्यवस्थाओं से भी सीख ले रही है.