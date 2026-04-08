बाढ़ की तबाही के 7 महीने बाद वासुदेव घाट पार्क की लौटी हरियाली, CM और LG ने किया निरीक्षण
करीब सात महीने बाद अब वासुदेव घाट पार्क अब फिर से लोगों को पहले जैसा दिखेगा. इसके लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया गया. पढ़ें खबर..
Published : April 8, 2026 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे स्थित वासुदेव घाट पार्क ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती व हरियाली से लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है. बीते वर्ष अक्टूबर में यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण यह पार्क पूरी तरह से तबाह हो गया था. बाढ़ के पानी के साथ आई सिल्ट जमा हो गई थी, जिससे पूरे पार्क की हरियाली खत्म हो गई थी. हालांकि जलस्तर सामान्य होने के बाद दिल्ली डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (डीडीए) ने युद्धस्तर पर यहां सफाई अभियान चलाया.
इस दौरान पार्क से सैकड़ों टन गाद हटाई गई और पुनर्विकास का काम शुरू किया गया. साथ ही नई घास बिछाई गई, फूलों के पौधे लगाए गए और हरियाली को फिर से विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया. करीब सात महीने की मेहनत के बाद अब वासुदेव घाट पार्क पूरी तरह से अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है. पार्क में जगह-जगह हरी-भरी घास नजर आ रही है. यहां आने वाले लोग प्रकृति के बीच सुकून के पल बिता रहे हैं.
एलजी व सीएम ने किया निरीक्षण: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बुधवार को पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने यहां की हरियाली, साफ-सफाई व सुविधाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें गर्मियों में पानी की समस्या, मानसून के दौरान बाढ़ व साफ-सफाई जैसे मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री, कैबिनेट व प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. वासुदेव घाट जैसे प्रोजेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस के उदाहरण हैं और सरकार अन्य जगहों की अच्छी व्यवस्थाओं से भी सीख ले रही है.
Visited Vasudev Ghat and Yamuna Bazar Ghat, located opposite ISBT, today along with Hon’ble Chief Minister Smt. @gupta_rekha. Given the vulnerability of these ghats to flooding, a comprehensive review of monsoon preparedness and the ongoing efforts towards Yamuna rejuvenation was… pic.twitter.com/TvDYzT9h6w— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 8, 2026
यमुना नदी की दुर्गंध भी दूर हो: पार्क में घूमने आए चंडीगढ़ के रहने वाले नवनीत सिंह ने बताया कि उन्हें यहां का माहौल बेहद पसंद आया. उन्होंने कहा कि पार्क काफी इको-फ्रेंडली है और यहां शांति का वातावरण है. नवनीत के मुताबिक वे ट्रेन पकड़ने आए थे, लेकिन पार्क की खूबसूरती देखकर यहां कुछ समय बिताने का फैसला किया. हालांकि उन्होंने यमुना नदी से आने वाली बदबू को कम करने की जरूरत भी जताई.
स्वच्छ यमुना का जो वादा हमने दिल्ली से किया था, उसे अब तेजी से ज़मीन पर उतारा जा रहा है।#CleanYamuna pic.twitter.com/xXAYnFU5Wv— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 8, 2026
सप्ताह में दो दिन शाम को होती है आरती: बता दें कि, यमुना किनारे स्थित इस पार्क में हर मंगलवार व रविवार को शाम के समय यमुना आरती भी आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. आरती में आने वाले लोगों को पार्क में फ्री में प्रवेश दिया जाता है. अब पार्क के पुनर्जीवित होने से यहां आने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लोगों के लिए 50 रुपए का टिकट निर्धारित किया गया है. वहीं विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपए का टिकट है और मंथली पास 500 रुपए का है. 13 साल तक के बच्चों का प्रवेश मुफ्त है.
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