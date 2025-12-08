ETV Bharat / state

सीएम योगी आज आगरा में, मंडल के चारों जिलों में SIR की करेंगे समीक्षा

आगरा: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर आगरा पहुंचेंगे. सीएम योगी आगरा मंडल के चारों जिलों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा करेंगे. जिसमें गणना प्रपत्रों के बारे में जानकारी लेंगे. इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. इसमें पंचायत चुनाव पर भी चर्चा होगी. जिसमें यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री व गन्ना विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे.



बता दें कि यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है. एसआईआर के काम में आगरा मंडल के चारों जिले की प्रगति ज्यादा अच्छी नहीं है. यदि चार दिसंबर ही अंतिम तिथि रहती तो इन जिलों की स्थिति काफी खराब होती. जब समय मिला तो पिछले दो-तीन दिनों में तेजी के साथ गणना प्रपत्रों भरे गए और उन्हें डिजिटाइज किया गया. जिससे संख्या बढ़ी है. रविवार को विशेष अभियान चलाए जाने का भी असर पड़ा है. इस कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर भाजपा के पदाधिकारियों को भी विशेष रूप से लगाए गए हैं. इसके बाद भी ऐसे हालात हैं.



पर्यटन मंत्री, गन्ना विकास मंत्री और जनप्रतिनिधि बुलाए: सीएम योगी ने रविवार को अलीगढ़ और सहारनपुर मंडल के सभी जिलों की समीक्षा बैठक की. इसके बाद सोमवार को आगरा मंडल के चारों जिले आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी की समीक्षा करने आ रहे हैं. जिसमें सभी जनप्रतिनिधि बुलाए हैं. बैठक में सभी जिलों के जिला और महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नरायन सिंह भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे.



पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा: आगरा मंडल के चारों जिले की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी मौजूद जनप्रतिनिधियों से जिलों में चल रहीं विकास योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे. इसके साथ ही एसआईआर में पार्टी संगठन की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे. इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों से अपना डाटा लाने के निर्देश दिए गए हैं. आगरा मंडल की समीक्षा को लेकर आगरा में देर रात बीआरसी में काम चलता रहा. जिसमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत भरे गए गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज किया गया. जिसमें सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि सारा डाटा पूर्ण करके ही जाएं.



छावनी पीछे, फतेहपुर सीकरी सबसे आगे: आगरा की बात करें तो जिले में 9 विधानसभा हैं. जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चल रहा है. जिसमें गणना पत्रों को भरकर जमा और डिजिटाइज किया जा रहा है. इस काम में छावनी विधानसभा क्षेत्र अभी भी पीछे चल रहा है. जहां पर 60 फीसदी गणना प्रपत्र डिजिटाइज हुए हैं. ऐसे ही फतेहपु‌र सीकरी अभी सबसे आगे चल रहा है. 86 फीसदी गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं.



आगरा में विधानसभावार डिजिटाइज विवरण व एएसडी

