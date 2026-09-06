ETV Bharat / state

सीएम ने बवानीखेड़ा में 78 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम बनाने की घोषणा

7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यासः मुख्यमंत्री ने जनसभा में लगभग 78 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इनमें 24 करोड़ 91 लाख रुपये की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास और 53 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुई 4 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है. इस दौरान महिला बाल विकास विभाग एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, सांसद धर्मबीर सिंह, भिवानी विधायक घनश्या सर्राफ सहित अन्य मंत्री व विधायक भी मौजूद रहे.

भिवानी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके में आयोजित विकास संकल्प जनसभा में शिरकत करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी विकास योजनाओं की घोषणा की. रैली का आयोजन बवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि द्वारा किया गया और बवानीखेड़ा हल्के से संबंधित मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी.

बवानीखेड़ा के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सीएम ने की घोषणाः मुख्यमंत्री ने बवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि द्वारा रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए बवानी खेड़ा के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की. उन्होंने बताया कि "बवानीखेड़ा शहर में 15 करोड़ रुपये की लागत से महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम और 10 करोड़ रुपये की लागत से नया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाया जाएगा. इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए शहर में 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 50 अतिरिक्त बिस्तरों से नागरिक अस्पताल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध होंगे."

रेवाड़ी खेड़ा में 33 केवी सब-स्टेशन: बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं करते हुए सीएम ने कहा कि "गांव रेवाड़ी खेड़ा में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए पंचायत के पास भूमि उपलब्ध है. इसके साथ ही गांव खरक में महिला कॉलेज के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाने और बवानी खेड़ा कस्बे में जमीन उपलब्ध होने पर नई सब्जी मंडी का निर्माण कराने का ऐलान किया. हलके को सब-डिवीजन बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि 2028 में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होते ही बवानी खेड़ा को उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा."

बलियाली और जमालपुर के लिए कई योजनाओं की मिली मंजूरीः ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने गांव बलियाली और जमालपुर-2 में 90-90 लाख रुपये की लागत से ग्राम सचिवालय और गांव बड़सी गुजरान में 90 लाख रुपये से बहुउद्देशीय हॉल बनाने की मंजूरी दी. कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी और मार्केटिंग बोर्ड की विभिन्न सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ 96.5 किमी लंबी 47 सड़कों की 55 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से स्पेशल रिपेयर कराने, 25 किमी लंबे खेत-खलिहान के कच्चे रास्तों को पक्का करने और हलके के सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की.

10 वर्षों बवानीखेड़ा में कांग्रेस ने मात्र 609 करोड़ खर्च किएः अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "बवानीखेड़ा हल्का में कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में बवानी खेड़ा में केवल 609 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में इस हलके के विकास पर 1446 करोड़ 38 लाख रुपये खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार क्षेत्र का तीव्र गति से विकास सुनिश्चित कर रही है और विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई 207 घोषणाओं में से 182 पूरी हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह का पगड़ी पहनाकर दिए गए मान-सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया."