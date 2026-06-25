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झारखंड के विश्वविद्यालों में लागू क्लस्टर सिस्टम से बढ़ी चुनौतियां, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के भविष्य को लेकर उठे सवाल

रांची: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू किए गए क्लस्टर सिस्टम का असर अब दाखिला प्रक्रिया में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. विशेष रूप से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा (टीआरएल) विभागों में सीटों की कटौती, विषयों के पुनर्वितरण और चांसलर पोर्टल के माध्यम से हो रहे सीट आवंटन को लेकर छात्रों, शोधार्थियों और भाषा प्रेमियों में चिंता बढ़ गई है. झारखंड टीआरएल संघ ने भी इस व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को क्लस्टर सिस्टम से बाहर रखने की मांग की है.

कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सीटें घटी

छात्रों और शोधार्थियों का कहना है कि क्लस्टर सिस्टम झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है. पहले विद्यार्थी अपने नजदीकी कॉलेजों में अपनी पसंद के विषयों के साथ नामांकन ले पाते थे, लेकिन अब चांसलर पोर्टल के माध्यम से उन्हें दूसरे कॉलेजों में सीट आवंटित की जा रही है. इसका सबसे अधिक असर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों पर पड़ा है. कई कॉलेजों में कुरमाली, खोरठा, संताली, मुंडारी और अन्य भाषाओं की सीटें कम कर दी गई हैं, जबकि कुछ स्थानों पर इन विषयों की पढ़ाई ही सीमित कर दी गई है.

समस्या साझा करते जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थी व भाषाविद का बयान.. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा मनचाहा विषय

विद्यार्थियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों और छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. दूर-दराज के कॉलेजों में जाने के कारण परिवहन खर्च बढ़ रहा है और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. कई विद्यार्थियों को मनचाहा विषय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि संबंधित विषय की सीटें किसी दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित कर दी गई हैं. शोधार्थियों का मानना है कि इससे मातृभाषाओं के अध्ययन और संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

आरयू की कुलपति ने बताया क्लस्टर सिस्टम का उद्देश्य

हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस व्यवस्था को नई शिक्षा नीति का हिस्सा बताते हुए इसका समर्थन कर रहा है. रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सरोज शर्मा का कहना है कि क्लस्टर सिस्टम का उद्देश्य उपलब्ध शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है. उनके अनुसार जिन कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात संतुलित है, वहां विषयों और सीटों का आवंटन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था किसी विसंगति को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे दूर करने के लिए लागू की गई है. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों को जो व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं, उन पर विश्वविद्यालय गंभीरता से विचार कर रहा है.