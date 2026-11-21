झारखंड पर चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी, आज संथाल में अलर्ट, धान की फसल को नुकसान की आशंका
चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से झारखंड में बारिश और ठंड बढ़ी, धान की फसल पर भी मंडराया संकट. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 21, 2026 at 8:03 AM IST
रांचीः चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार से बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है. शनिवार सुबह रांची में आसमान घने बादलों से ढका रहा. ठंडी हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है. मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, अगले दो दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. खास बात है कि इस बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है.
सामान्य से 6 डिग्री नीचे पहुंचा अधिकतम तापमान
बारिश और बादलों के कारण राजधानी रांची के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है. दिन के तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठंड का एहसास बढ़ गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
आज इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
21 नवंबर को झारखंड के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है. राज्य के अन्य हिस्सों में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है. बारिश के दौरान गरज-चमक और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
धान की फसल को ज्यादा नुकसान की आशंका
चक्रवाती तूफान अकवान के असर से झारखंड में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. सबसे ज्यादा नुकसान तैयार धान की फसल को होने की आशंका है. जिन किसानों ने धान काटकर खेतों में छोड़ दिया था, उनकी फसल बारिश में भीग रही है. वहीं तेज हवा और बारिश से खेतों में खड़ी तैयार धान की फसल के गिरने यानी लॉजिंग का खतरा है.
22 नवंबर को भी बारिश, 23 नवंबर से राहत
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 22 नवंबर को भी झारखंड में बादल छाए रहेंगे. राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश या मेघ गर्जन होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, इस दिन बारिश की तीव्रता में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं. 23 नवंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है. दक्षिणी झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं.
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