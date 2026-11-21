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झारखंड पर चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी, आज संथाल में अलर्ट, धान की फसल को नुकसान की आशंका

झारखंड पर चक्रवाती तूफान 'अकवान' का साया ( Etv Bharat )

रांचीः चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार से बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है. शनिवार सुबह रांची में आसमान घने बादलों से ढका रहा. ठंडी हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है. मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, अगले दो दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. खास बात है कि इस बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है.

सामान्य से 6 डिग्री नीचे पहुंचा अधिकतम तापमान