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मानसून का कहर! बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान, 100 से अधिक पेड़ बहे

भारी बारिश के दौरान शिलिंग नाले के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है.

Cloudburst in Shilling drain of Burua Panchayat.
बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 12:47 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून सीजन में पिछले कुछ दिनों से आसमान से कहर बरस रहा है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की बुरुआ पंचायत के शिलिंग नाले में बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है. तेज बारिश के बाद नाले के ऊपरी हिस्से में पानी का भारी दबाव बन गया, जिससे नाले ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी सीधे सेब के बगीचों में घुस गया. देखते ही देखते बगीचे मलबे और पानी की चपेट में आ गए और 100 से अधिक सेब के पेड़ बह गए. इसके अलावा कई स्थानों पर बगीचे मलबे में दब गए हैं.

मनाली में बादल फटने से भारी तबाही!

बुरुआ पंचायत के उपप्रधान चमन महंत ने बताया कि, गुरुवार शाम हुई भारी बारिश के दौरान शिलिंग नाले के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से अचानक जलस्तर बढ़ गया. पानी और मलबे के तेज बहाव ने नाले का रुख बदल दिया, जिसके चलते लाछन क्षेत्र के सेब के बगीचों को भारी क्षति हुई. उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है.

100 से अधिक पेड़ बहे

बुरुआ पंचायत के उपप्रधान ने बताया कि, लाछन क्षेत्र में इस प्राकृतिक आपदा में जिन बागवानों को नुकसान हुआ है, उनमें लक्ष्मण महंत, भोला राम, प्रभु दास, रघुबीर, चमन लाल, प्रीतम चंद, कमला देवी, खूब राम और राम चंद शामिल हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का जल्द निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने और प्रभावित बागवानों को जल्द राहत एवं मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है.

Cloudburst in Shilling drain of Burua Panchayat.
बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान (ETV Bharat)

नुकसान के आकलन में जुटी राजस्व विभाग की टीम

एसडीएम मनाली गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि, "राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है. बरसात के मौसम में स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि वह नदी नालों से दूर रहे. क्योंकि पहाड़ी पर बारिश होने के चलते अचानक से नदी नल के के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. फिलहाल मनाली की सभी सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी है."

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