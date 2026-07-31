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मानसून का कहर! बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान, 100 से अधिक पेड़ बहे

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून सीजन में पिछले कुछ दिनों से आसमान से कहर बरस रहा है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की बुरुआ पंचायत के शिलिंग नाले में बादल फटने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है. तेज बारिश के बाद नाले के ऊपरी हिस्से में पानी का भारी दबाव बन गया, जिससे नाले ने अपना रास्ता बदल लिया और पानी सीधे सेब के बगीचों में घुस गया. देखते ही देखते बगीचे मलबे और पानी की चपेट में आ गए और 100 से अधिक सेब के पेड़ बह गए. इसके अलावा कई स्थानों पर बगीचे मलबे में दब गए हैं.

मनाली में बादल फटने से भारी तबाही!

बुरुआ पंचायत के उपप्रधान चमन महंत ने बताया कि, गुरुवार शाम हुई भारी बारिश के दौरान शिलिंग नाले के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से अचानक जलस्तर बढ़ गया. पानी और मलबे के तेज बहाव ने नाले का रुख बदल दिया, जिसके चलते लाछन क्षेत्र के सेब के बगीचों को भारी क्षति हुई. उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है.