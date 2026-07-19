किन्नौर में बादल फटा, नाले में आई मलबे की बाढ़, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
प्रशासन ने पर्यटकों से विशेष रूप से अपील की है कि वे रात के समय छितकुल की ओर यात्रा करने से बचें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 8:46 PM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच रविवार शाम किन्नौर जिले के छितकुल क्षेत्र की पहाड़ियों में बादल फटने से एक नाले में अचानक मलबे और पत्थरों की तेज बाढ़ आ गई. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन नाले के आसपास भूमि कटाव होने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है. प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है.
जानकारी के अनुसार, बादल फटने के बाद नाले में भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बहकर आए. तेज बहाव के कारण आसपास के इलाके में भूमि कटाव भी हुआ. प्रशासन के अनुसार छितकुल क्षेत्र के मसतरंग नाले में सबसे अधिक असर देखा गया है. इसके अलावा क्षेत्र के एक अन्य नाले में भी बादल फटने के वीडियो सामने आए हैं, जिससे हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले एक दिन में छितकुल क्षेत्र से बादल फटने की कई सूचनाएं मिली हैं. फिलहाल नालों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पानी का बहाव कम होने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा. प्रशासन ने पर्यटकों से विशेष रूप से अपील की है कि वे रात के समय छितकुल की ओर यात्रा करने से बचें, क्योंकि क्षेत्र में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं और मौसम लगातार खराब बना हुआ है.
लगातार बारिश से बढ़ी चिंता
इस वर्ष मानसून की शुरुआत के साथ ही किन्नौर जिले में कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. ऐसे हालात में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. लगातार खराब मौसम का असर जिले की बागवानी और कृषि पर भी पड़ने लगा है. सेब और मटर का सीजन चल रहा है, लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका से बागवानों और किसानों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की है.
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