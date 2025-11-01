दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर IIT कानपुर से अलग है IIT दिल्ली की रिपोर्ट, किया ये चौंकाने वाला खुलासा
दिल्ली NCR हर साल सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट का सामना करता है. इसीलिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई थी.
नई दिल्ली: देश की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) हर साल सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट का सामना करता है. धूल, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने जैसी गतिविधियां जब ठंडी, स्थिर और नमी रहित हवा के साथ मिलती हैं, तो दिल्ली का आकाश जहरीले धुंध से भर जाता है. ऐसे में सवाल उठता है क्या कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग इस प्रदूषण को कम करने का उपाय हो सकती है?
28 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई थी. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल का कहना है कि यह प्रयास पूरी तरह सफल रहा. उन्होंने बताया क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी नमी इस बार बहुत कम थी, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाई. दिल्ली के अलग-अलग 15 जगहों पर मापक यंत्र लगाए गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया.
दिल्ली में लगाए गए मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़ों के अनुसार पीएम 2.5 और पीएम10 में 6 से 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.
आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
वहीं, दूसरी ओर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र (CAS) के प्रोफेसर कृष्णा मिरले अच्युताराव, प्रो. साग्निक डे, प्रो. संजीव फिलिप, प्रो. संदीप सुकुमारन और प्रो. शहजाद गनी के नेतृत्व में तैयार की गई. इस रिपोर्ट 'क्या क्लाउड सीडिंग दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है?' इस संभावना का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि क्लाउड सीडिंग राजधानी में प्रभावी नहीं है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है सर्दियों के दौरान दिल्ली का क्लाइमेट क्लाउड सीडिंग को सपोर्ट नहीं करता. इस दौरान बादलों मे नमी कम रहती है. खासतौर पर सबसे अधिक प्रदूषित महीनों अक्टूबर से फरवरी में क्लाउड सीडिंग सफल होने की संभावना काफी कम रहती है. यह रिपोर्ट 13-15 अक्टूबर 2025 को आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज में आयोजित हैकथॉन के दौरान तैयार की गई. इसमें पीएचडी छात्रों ने संकाय के मार्गदर्शन में कार्य किया. इसके निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भाषा मॉडल का उपयोग किया गया.
क्या है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग मौसम संशोधन की एक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों में कृत्रिम कणों जैसे सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या नमक का छिड़काव किया जाता है ताकि वर्षा को प्रेरित किया जा सके. इसका उपयोग दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट से निपटने के लिए किया जाता है.
अध्ययन के निष्कर्ष: आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की सर्दियों की जलवायु परिस्थितियां नियमित और प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं. दिसंबर-जनवरी के दौरान वायुमंडल में नमी और संतृप्ति का स्तर बहुत कम होता है, जो बादल निर्माण और सीडिंग के लिए आवश्यक है. पश्चिमी विक्षोभ (WD) ही ऐसे मौसमीय तंत्र हैं जो कुछ अवसर देते हैं, लेकिन यह अवसर भी बहुत सीमित और अस्थिर होते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली के वायुमंडल में अत्यधिक एरोसोल यानी सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जो बादलों के निर्माण और वर्षा प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं. उच्च एरोसोल स्तर अक्सर बादल बनने में तो मदद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वर्षा में परिवर्तित हों. साथ ही एरोसोल की परतें जमीन से लगभग 2 किलोमीटर तक सीमित होती हैं, जबकि बादल बनने की परतें उससे ऊपर (2-5 किमी) होती हैं. इससे सीडिंग के लक्ष्यों तक पहुंचना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
प्रदूषण में राहत कितनी? रिपोर्ट के मुताबिक, भारी प्राकृतिक वर्षा प्रदूषण को 80-95% तक कम कर सकती है, लेकिन हल्की बारिश का असर नगण्य होता है. इसके बावजूद, प्रदूषकों का स्तर दो से पांच दिनों में फिर से बढ़ जाता है क्योंकि उत्सर्जन के स्रोत सक्रिय रहते हैं. साथ ही, रिपोर्ट ने चेताया कि सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का भी मूल्यांकन जरूरी है.
वैश्विक अध्ययन:
- स्थान: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
- समयावधि: जनवरी-मार्च 2017
- विधि: ग्लेशियोजेनिक सीडिंग (Agl)
टिप्पणी: पीएम 10 और पीएम 2.5 के आंकड़ों से पता चला है कि जनवरी-मार्च 2017 के दौरान, जब क्लाउड मिशन हुआ था, उसके बाद के महीनों की तुलना में पीएम10 की सांद्रता में वृद्धि हुई.
- स्थान: उत्तरी इजराइल
- समयावधि: 1975 से
- विधि: ग्लेशियोजेनिक सीडिंग (Agl)
टिप्पणी: Agl क्रिस्टल बादलों में प्रक्षेपित हुए, लेकिन किसी भी नाभिकीकरण प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए और अंततः नीचे गिर गए, जबकि छोटे कणों में विघटित होकर विभिन्न आकारों के PMs का निर्माण किया, जो वायुमंडल में निलंबित और तैर सकते हैं (मलिक एट अल. 2018) विधि: वहां वर्षा में 13-16% की वृद्धि हुई (गैगिन और न्यूमैन 1981)
- स्थान: व्योमिंग
- समयावधि: 2007-2010
- विधि: ग्लेशियोजेनिक सीडिंग (Agl)
टिप्पणी: AgI सीडिंग से शीतकालीन पर्वतीय बादलों में अतिरिक्त वर्षा हो सकती है (हगिन्स, 2009)
- स्थान: उत्तर-पश्चिमी थाईलैंड
- समयावधि: अप्रैल-मई-जून 1994-1998
- विधि: ग्लेशियोजेनिक सीडिंग (Agl)
टिप्पणी: विश्वास अंतराल विश्लेषण से पता चलता है कि 72% विश्वास है कि कोशिकाओं पर सीडिंग का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, 79% विश्वास है कि इकाइयों पर सीडिंग का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन केवल 20% विश्वास है कि कोशिकाओं और इकाइयों पर संयुक्त रूप से विचार करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा.
- स्थान: पश्चिम कोरिया
- समयावधि: नवंबर 2020
- विधि: हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग
टिप्पणी: सीडिंग से पहले और उसके दौरान किए गए प्रेक्षणों की तुलना में सीडिंग के बाद बादल, बूंदाबांदी और वर्षा कणों की औसत सांद्रता में वृद्धि हुई. (विमान डेटा) क्लाउड सीडिंग सूक्ष्म धूल की सांद्रता को कम करने में प्रभावी पाई गई.
- स्थान: चीन
- समयावधि: 1997-2007
- विधि: ग्लेशियोजनिक सीडिंग
टिप्पणी: ग्लेशियोजनिक क्लाउड सीडिंग के दो तरीके हैं: 1) स्थैतिक सीडिंग, जो बादलों की सूक्ष्मभौतिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित है और इसका उपयोग बर्फ के क्रिस्टल बनाने और बर्फ के कणों की संख्या बढ़ाकर तथा बादलों के जीवनकाल में पहले ही अवक्षेपण प्रक्रियाओं को सक्रिय करके बर्फ और ग्रेपेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है.
2) गतिशील सीडिंग, जो अतिशीतित द्रव बूंदों को बर्फ में परिवर्तित करके बादलों की उत्प्लावन क्षमता को बढ़ाती है.
- स्थान: इडाहो
- समयावधि: जनवरी-मार्च 2017
- विधि: ग्लेशियोजनिक सीडिंग
टिप्पणी: कुछ मामलों में, प्रयोग ने रडार डेटा में परावर्तकता की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं का पता लगाया जो सीडिंग सामग्री के अनुरूप थीं, और इन-सीटू मापों ने बादलों के सूक्ष्मभौतिक गुणों में परिवर्तन दिखाया. शोधकर्ता सीडिंग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त हिमपात की मात्रा का आकलन करने और उन परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए डेटा का विश्लेषण जारी रखे हुए हैं, जिनमें सीडिंग सबसे प्रभावी है.
- भारतीय अध्ययन:
- स्थान: कर्नाटक
- समयावधि: अगस्त-नवंबर 2017
- विधि: हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग
टिप्पणी: पहली बार जमीन पर वर्षा में वृद्धि के संदर्भ में सीडिंग की प्रतिक्रिया. फ्लोटिंग नियंत्रण-लक्ष्य क्षेत्र वर्षा द्वारा सीडिंग के कारण वर्षा में वृद्धि. हाइग्रोस्कोपिक और ग्लेशियोजेनिक के कारण वर्षा में औसत वृद्धि 12 और 19.9 मिमी थी. तालुका स्तर पर प्राकृतिक वर्षा की तुलना में वर्षा में औसतन 27.9% की वृद्धि.
- स्थान: सोलापुर, महाराष्ट्र (CAIPEEX IV)
- समयावधि: वर्ष 2018 और 2019 के लिए मानसून अवधि
- विधि: हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग
टिप्पणी: वर्षा में 46±13% की वृद्धि कुछ स्थानों पर 18±2.6% तक और सीडिंग स्थान के नीचे हवा की दिशा में औसतन 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की जा सकती है. इससे 867 मिलियन लीटर पानी की बचत हुई, जिससे लागत-लाभ अनुपात सकारात्मक रहा.
2019-2024 की अवधि के दौरान निगरानी केंद्रों पर चयनित वर्षा की घटनाओं का विवरण
- केंद्र: आनंद विहार
- भारी वर्षा (HR):18 अक्टूबर 2021
- मध्यम वर्षा (MR): 09 फरवरी 2022
- हल्की वर्षा (LR): 20 फरवरी 2024
- केंद्र: जहांगीरपुरी
- भारी वर्षा (HR):09 अक्टूबर 2022
- मध्यम वर्षा (MR): 09 फरवरी 2022
- हल्की वर्षा (LR): 20 फरवरी 2024
- केंद्र: द्वारकर सेक्टर-8
- भारी वर्षा (HR):18 अक्टूबर 2021
- मध्यम वर्षा (MR): 01 फरवरी 2024
- हल्की वर्षा (LR): 20 फरवरी 2024
- केंद्र: नरेला
- भारी वर्षा (HR):18 अक्टूबर 2021
- मध्यम वर्षा (MR): 30 जनवरी 2024
- हल्की वर्षा (LR): 20 फरवरी 2024
- केंद्र: रोहिणी
- भारी वर्षा (HR):18 अक्टूबर 2021
- मध्यम वर्षा (MR): 9 फरवरी 2022
- हल्की वर्षा (LR): 20 फरवरी 2024
