दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर IIT कानपुर से अलग है IIT दिल्ली की रिपोर्ट, किया ये चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली: देश की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) हर साल सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण के गंभीर संकट का सामना करता है. धूल, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाने जैसी गतिविधियां जब ठंडी, स्थिर और नमी रहित हवा के साथ मिलती हैं, तो दिल्ली का आकाश जहरीले धुंध से भर जाता है. ऐसे में सवाल उठता है क्या कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग इस प्रदूषण को कम करने का उपाय हो सकती है?

28 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई थी. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल का कहना है कि यह प्रयास पूरी तरह सफल रहा. उन्होंने बताया क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी नमी इस बार बहुत कम थी, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाई. दिल्ली के अलग-अलग 15 जगहों पर मापक यंत्र लगाए गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया.

दिल्ली में लगाए गए मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़ों के अनुसार पीएम 2.5 और पीएम10 में 6 से 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.

आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

वहीं, दूसरी ओर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र (CAS) के प्रोफेसर कृष्णा मिरले अच्युताराव, प्रो. साग्निक डे, प्रो. संजीव फिलिप, प्रो. संदीप सुकुमारन और प्रो. शहजाद गनी के नेतृत्व में तैयार की गई. इस रिपोर्ट 'क्या क्लाउड सीडिंग दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है?' इस संभावना का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि क्लाउड सीडिंग राजधानी में प्रभावी नहीं है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है सर्दियों के दौरान दिल्ली का क्लाइमेट क्लाउड सीडिंग को सपोर्ट नहीं करता. इस दौरान बादलों मे नमी कम रहती है. खासतौर पर सबसे अधिक प्रदूषित महीनों अक्टूबर से फरवरी में क्लाउड सीडिंग सफल होने की संभावना काफी कम रहती है. यह रिपोर्ट 13-15 अक्टूबर 2025 को आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज में आयोजित हैकथॉन के दौरान तैयार की गई. इसमें पीएचडी छात्रों ने संकाय के मार्गदर्शन में कार्य किया. इसके निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भाषा मॉडल का उपयोग किया गया.

क्या है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग मौसम संशोधन की एक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों में कृत्रिम कणों जैसे सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या नमक का छिड़काव किया जाता है ताकि वर्षा को प्रेरित किया जा सके. इसका उपयोग दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट से निपटने के लिए किया जाता है.

अध्ययन के निष्कर्ष: आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की सर्दियों की जलवायु परिस्थितियां नियमित और प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं. दिसंबर-जनवरी के दौरान वायुमंडल में नमी और संतृप्ति का स्तर बहुत कम होता है, जो बादल निर्माण और सीडिंग के लिए आवश्यक है. पश्चिमी विक्षोभ (WD) ही ऐसे मौसमीय तंत्र हैं जो कुछ अवसर देते हैं, लेकिन यह अवसर भी बहुत सीमित और अस्थिर होते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली के वायुमंडल में अत्यधिक एरोसोल यानी सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जो बादलों के निर्माण और वर्षा प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं. उच्च एरोसोल स्तर अक्सर बादल बनने में तो मदद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वर्षा में परिवर्तित हों. साथ ही एरोसोल की परतें जमीन से लगभग 2 किलोमीटर तक सीमित होती हैं, जबकि बादल बनने की परतें उससे ऊपर (2-5 किमी) होती हैं. इससे सीडिंग के लक्ष्यों तक पहुंचना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

प्रदूषण में राहत कितनी? रिपोर्ट के मुताबिक, भारी प्राकृतिक वर्षा प्रदूषण को 80-95% तक कम कर सकती है, लेकिन हल्की बारिश का असर नगण्य होता है. इसके बावजूद, प्रदूषकों का स्तर दो से पांच दिनों में फिर से बढ़ जाता है क्योंकि उत्सर्जन के स्रोत सक्रिय रहते हैं. साथ ही, रिपोर्ट ने चेताया कि सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का भी मूल्यांकन जरूरी है.