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दो माह पूर्व लापता युवक के कपड़े, जूते और दस्तावेज चंबल किनारे बरामद, जांच में जुटी पुलिस

परिजनों को हत्या की आशंका है, हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि युवक की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है.

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चंबल नदी के किनारे बैठे परिजन (ETV Bharat dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 6:16 PM IST

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धौलपुर: जिले के समोना गांव से करीब दो माह पूर्व लापता हुए युवक के कपड़े, जूते और अन्य दस्तावेज चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र में बरामद होने से सनसनी फैल गई है. घटना मध्य प्रदेश क्षेत्र की होने के कारण मामले की जांच सराय छोला थाना पुलिस कर रही है.

कोतवाली थाना के उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने परिजनों की ओर से दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि समोना निवासी 28 वर्षीय सत्य प्रकाश पुत्र सुल्तान सिंह 18 अप्रैल को अपनी बाइक लेकर घर से निकला था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लग सका. युवक की तलाश परिजनों ने रिश्तेदारों, आसपास के गांवों, आगरा तथा मध्य प्रदेश के कई शहरों में की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया. गुरुवार को परिजनों को सूचना मिली कि चंबल नदी के किनारे कुछ कपड़े, जूते और दस्तावेज पड़े हुए हैं. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बरामद सामान की पहचान सत्य प्रकाश के सामान के रूप में की. इसके बाद मामले की जानकारी धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस को दी गई.

पढ़ें: बालोतरा: खेत में मिला 7 दिन से लापता युवक का क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी पुलिस

मामला मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र का होने के कारण धौलपुर पुलिस ने इसकी सूचना सराय छोला थाना पुलिस को दी. सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. उपनिरीक्षक ने बताया कि लापता युवक के कपड़े चंबल नदी के पास बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान परिजनों ने की है. मामले में आगे की कार्रवाई और जांच मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है.

परिजनों को अनहोनी की आशंका: करीब दो माह बाद युवक के कपड़े और अन्य सामान चंबल नदी के किनारे मिलने से परिजनों में अनहोनी की आशंका गहरा गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पुलिस भी मामले को लेकर असमंजस में है. युवक के साथ कोई हादसा हुआ, उसने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

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BANKS OF CHAMBAL RIVER
YOUNG MAN MISSING FROM DHOLPUR
MP POLICE INVESTIGATING MATTER
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