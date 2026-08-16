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'16 मिनट में 16 रुपये में कपड़ा', आधी रात में दुकान के बाहर उमड़ी भारी भीड़

पुलिस को संभालनी पड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी रील.

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आधी रात में दुकान के बाहर उमड़ी भारी भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:00 PM IST

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कानपुर: शहर में एक व्यापारी ने जन्मदिन की खुशी पर ऐसा ऑफर दे दिया कि आधी रात में उसकी दुकान पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए. अंतत: पुलिस को मामला संभालना पड़ा. इस दौरान पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया. अब संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, मामला बांसमंडी का है, जहां एक व्यापारी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया रील के जरिए प्रचार किया गया था कि रात में 16 मिनट के लिए कोई भी कपड़ा 16 रुपये में दिया जाएगा. उसमें यह भी कहा गया था कि 16 अगस्त को महज 16 मिनट के लिए जीन्स, शर्ट और ब्लेज़र जैसे गारमेंट्स 16 रुपये में कोई भी खरीद सकता है. इस ऑफर की वजह से कम समय में खरीदारी करने की होड़ मच गई. देखते ही देखते महिलाओं और युवाओं समेत हजारों लोग दुकान के बाहर जमा हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात और लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.

अचानक बढ़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण सुरक्षा को खतरा देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे अनवरगंज थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पहले लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घर लौटने की चेतावनी दी. भीड़ के न हटने पर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भीड़ तितर-बितर हुई.

हालात को देखते हुए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी की है, ताकि उपद्रव या अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा सके. एसीपी अनवरगंज मंजय सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात शहर के चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी भीड़ की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि दुकान के मालिक ने 16 मिनट में 16 रुपये का कपड़ा देने का ऑफर सोशल मीडिया पर वायरल किया था.

इस ऑफर की वजह से भीड़ काफी हो गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी बल प्रयोग के भीड़ को हटा दिया. उन्होंने कहा इस तरह देर रात ऑफर चलाकर अव्यवस्था फैलाने वाले दुकान संचालक के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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