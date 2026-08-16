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'16 मिनट में 16 रुपये में कपड़ा', आधी रात में दुकान के बाहर उमड़ी भारी भीड़

कानपुर: शहर में एक व्यापारी ने जन्मदिन की खुशी पर ऐसा ऑफर दे दिया कि आधी रात में उसकी दुकान पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए. अंतत: पुलिस को मामला संभालना पड़ा. इस दौरान पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया. अब संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, मामला बांसमंडी का है, जहां एक व्यापारी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया रील के जरिए प्रचार किया गया था कि रात में 16 मिनट के लिए कोई भी कपड़ा 16 रुपये में दिया जाएगा. उसमें यह भी कहा गया था कि 16 अगस्त को महज 16 मिनट के लिए जीन्स, शर्ट और ब्लेज़र जैसे गारमेंट्स 16 रुपये में कोई भी खरीद सकता है. इस ऑफर की वजह से कम समय में खरीदारी करने की होड़ मच गई. देखते ही देखते महिलाओं और युवाओं समेत हजारों लोग दुकान के बाहर जमा हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात और लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया.

अचानक बढ़ी अनियंत्रित भीड़ के कारण सुरक्षा को खतरा देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे अनवरगंज थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पहले लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घर लौटने की चेतावनी दी. भीड़ के न हटने पर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और भीड़ तितर-बितर हुई.