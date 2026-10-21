ETV Bharat / state

हरिद्वार में गंग नहर बंदी के बाद गंगा में दिखी गंदगी, कपड़े और पॉलिथीन से मैली हो रही नदी, देखें तस्वीरें

गंग नहर बंदी के बाद गंगा में दिखी गंदगी, ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: गंग नहर की वार्षिक बंदी के बाद गंगा की धारा सूखने से घाटों पर जमा कूड़ा कचरा दिखाई देने लगा है. गंगा की सतह और रेलिंग पर जगह-जगह कपड़े, प्लास्टिक और पॉलीथीन नजर आ रही है. इससे न सिर्फ गंगा जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक है. हालांकि प्रशासन और समाजसेवी संस्थाएं गंगा की साफ सफाई में जुट गई हैं. लेकिन खासकर पुराने कपड़े गंगा की स्वच्छता पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

दरअसल, हर वर्ष दशहरे से लेकर दिवाली तक गंगनहर का पानी रोक दिया जाता है. इस दौरान गंगा की साफ-सफाई और मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है. करोड़ों लोगों की आस्था मां गंगा से जुड़ी है. मां गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी माना जाता है. लेकिन गंग नहर बंदी के पहले ही दिन हरिद्वार में इस तरह की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है. इस बीच ज्योतिषाचार्यों ने भी श्रद्धालुओं से गंगा में कपड़े, पॉलीथीन और अन्य गंदगी न डालने की अपील की है.