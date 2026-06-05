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पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल, भरे बाज़ार बदमाशों ने गाड़ी से उतारा, डंडे-चाकू से किया वार

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर के मुख्य बाजार में करीब पांच अज्ञात हमलावरों ने डंडे-लाठियों और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक दुकानदार की हत्या कर दी. हमलावरों ने दुकानदार को उसकी स्कॉर्पियो कार से नीचे घसीटकर उसके सिर-चेहरे, पेट व पीठ पर डंडे-लाठियों और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. हमलावर इस वारदात को चंद सेंकडों में ही अंजाम देकर फरार हो गए. आसपास के दुकानदारों और अन्य लोगों ने लहूलुहान घायल को उठाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया लेकिन गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने घायल को पंचकूला सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल रेफर किया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच में घायल की मौत होने की पुष्टि की. मृतक की पहचान 42 वर्षीय जितेश मनोचा के रूप में हुई है. जितेश मनोचा की मुख्य बाजार में ही मनोचा क्लॉथ हाउस नाम से दुकान है.

सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद: हमलावरों द्वारा अंजाम दी गई पूरी वारदात घटनास्थल के पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि करीब पांच हमलावर हाथों में डंडे, लाठियां और अन्य हथियार लेकर जितेश मनोचा की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के पास पहुंचे. इस दौरान जितेश गाड़ी के अंदर ही बैठे थे. एक हमलावर ने गाड़ी का बाईं ओर का दरवाजा खोलकर जितेश को नीचे घसीटा, फिर सभी हमलावरों ने एकसाथ उस पर लाठी, डंडों और चाकू से सिर, चेहरे पेट व पीठ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए. सिर पर डंडे लगने से जितेश बेसुध होकर नीचे गिर गए. बावजूद इसके हमलावर उस पर हमला करते रहे और एक हमलावर ने चाकू से भी वार किया. चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए.

पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल (ETV Bharat)

पुलिस ने जांच कर कब्जे में लिए डंडे-लाठी: वारदात की सूचना के बाद डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के साथ आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की और साथ ही उस सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया, जिसमें पूरी वारदात कैद हुई है. हमलावरों की तलाश के अलावा पुलिस इस वारदात को अंजाम देने के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच में जुटी है.