ETV Bharat / state

पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल, भरे बाज़ार बदमाशों ने गाड़ी से उतारा, डंडे-चाकू से किया वार

हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी की बदमाशों ने बीच सड़क पर हत्या कर डाली.

Cloth merchant murdered in Pinjore Panchkula Police investigating
पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 9:17 PM IST

|

Updated : June 5, 2026 at 9:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के पिंजौर के मुख्य बाजार में करीब पांच अज्ञात हमलावरों ने डंडे-लाठियों और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक दुकानदार की हत्या कर दी. हमलावरों ने दुकानदार को उसकी स्कॉर्पियो कार से नीचे घसीटकर उसके सिर-चेहरे, पेट व पीठ पर डंडे-लाठियों और चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. हमलावर इस वारदात को चंद सेंकडों में ही अंजाम देकर फरार हो गए. आसपास के दुकानदारों और अन्य लोगों ने लहूलुहान घायल को उठाकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया लेकिन गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने घायल को पंचकूला सेक्टर 6 स्थित जिला अस्पताल रेफर किया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच में घायल की मौत होने की पुष्टि की. मृतक की पहचान 42 वर्षीय जितेश मनोचा के रूप में हुई है. जितेश मनोचा की मुख्य बाजार में ही मनोचा क्लॉथ हाउस नाम से दुकान है.

सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद: हमलावरों द्वारा अंजाम दी गई पूरी वारदात घटनास्थल के पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि करीब पांच हमलावर हाथों में डंडे, लाठियां और अन्य हथियार लेकर जितेश मनोचा की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी के पास पहुंचे. इस दौरान जितेश गाड़ी के अंदर ही बैठे थे. एक हमलावर ने गाड़ी का बाईं ओर का दरवाजा खोलकर जितेश को नीचे घसीटा, फिर सभी हमलावरों ने एकसाथ उस पर लाठी, डंडों और चाकू से सिर, चेहरे पेट व पीठ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए. सिर पर डंडे लगने से जितेश बेसुध होकर नीचे गिर गए. बावजूद इसके हमलावर उस पर हमला करते रहे और एक हमलावर ने चाकू से भी वार किया. चंद सेकंड में वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए.

पंचकूला के पिंजौर में कपड़ा कारोबारी का क़त्ल (ETV Bharat)

पुलिस ने जांच कर कब्जे में लिए डंडे-लाठी: वारदात की सूचना के बाद डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के साथ आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की और साथ ही उस सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया, जिसमें पूरी वारदात कैद हुई है. हमलावरों की तलाश के अलावा पुलिस इस वारदात को अंजाम देने के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच में जुटी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में गर्लफ्रेंड के रूम में वाइफ का मर्डर, 3 महीने पहले हुई थी शादी, आरोपी पति फरार

ये भी पढ़ें : करनाल की महिला क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, ऑस्ट्रेलिया-बैंकॉक में रची गई मर्डर की साज़िश

ये भी पढ़ें : करनाल में 10 रुपए के लिए मर्डर करने वाला दूसरा आरोपी अरेस्ट, बेटियों के सामने पिता की पीट-पीटकर की थी हत्या

Last Updated : June 5, 2026 at 9:24 PM IST

TAGGED:

PANCHKULA CLOTH MERCHANT MURDER
PANCHKULA POLICE
पिंजौर में कपड़ा कारोबारी की हत्या
PANCHKULA CRIME NEWS
PANCHKULA CLOTH MERCHANT MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.