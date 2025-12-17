ETV Bharat / state

जींद में कपड़ा व्यापारी से रंगदारी का मामला, मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों पैरों में लगी गोली

जींद: मंगलवार की शाम नरवाना सीआईए की टीम ने मुठभेड़ के बाद कपड़ा व्यापारी नरेश जैन की दुकान पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. मंगलवार को पुलिस और बदमाश के मुठभेड़ हुई. जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नरवाना अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

जींद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़: नरवाना सीआईए प्रभारी सुखदेव सिंह को मंगलवार शाम को लगभग आठ बजे सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अनूप बेलरखां दातासिंह वाला बॉर्डर की तरफ बाइक पर जा रहा है. सुखदेव सिंह ने अपनी टीम तैयार की और दादा सिंह वाला बॉर्डर की तरफ चल पड़े. पुलिस ने आरोपी अनूप बेलरखां को चारों तरफ से घेर लिया. अपने आपको चारों तरफ से घिरा देखकर अनूप बेलरखां ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली: पहले पुलिस ने बदमाश से सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब बदमाश नहीं मनाना, तो पुलिसकर्मियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी. इसमें दो गोली अनूप बेलरखां की दोनों टांगों पर लगी. एक गोली सीआईए प्रभारी सुखदेव को छाती में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण वो बच गए. पुलिस ने अनूप बेलरखां को गिरफ्तार कर लिया और नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया. फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस जवान को भी लगी गोली: एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि "दादा सिंह वाला बॉर्डर के पास पुलिस तथा एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. इसमें रंगदारी व गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित अनूप बेलरखां की दोनों टांगों में गोली लगी है. उसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. सीआईए प्रभारी सुखदेव के छाती में भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वो बच गए. पुलिस ने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है. जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों को भी काबू कर लिया जाएगा.