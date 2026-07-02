बुलंदशहर में कपड़ा व्यापारी ने की आत्महत्या; दुकान में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा प्रथम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 10:56 PM IST
बुलंदशहर : जिले के थाना अनूपशहर क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के आत्महत्या का मामला सामने आया है. व्यापारी ने गुरुवार को दुकान के अंदर ही सुसाइड कर लिया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बुलंदशहर जिले के थाना अनूपशहर क्षेत्र के मुहल्ला मीरा निवासी नदीम (50) मोरी गेट में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान करता था. परिजनों के मुताबिक. गुरुवार को सुबह वह दुकान पर गया था. सुबह दुकान में ही नदीम ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो नदीम का शव जमीन पर पड़ा था. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है. पुलिस और फोरेंसिक टीम इस घटना से जुड़े हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है.
सीओ शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि दो जुलाई को पुलिस को मोरी गेट इलाके में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही थाना अनूपशहर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रारंभिक जानकारी की तो पता चला कि मृतक मीरा मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. थाना अनूपशहर पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा प्रथम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही प्रकरण में सभी बिन्दुओं पर गहराई से जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह प्रकरण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
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