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देवघर में त्रिकूट रोपवे बंद होने से हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट, सरकार से फिर चालू कराने की मांग

देवघर में रोपवे बंद होने से लोगों की आजीविका पर संकट बरकरार है. लोगों ने सरकार से रोपवे फिर शुरू कराने की मांग की है.

Trikut Ropeway in Deoghar
देवघर के त्रिकूट पर्वत स्थित शिव मंदिर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 6:10 PM IST

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देवघर: झारखंड के देवघर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जहां देशभर से लोग घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं. इन्हीं पर्यटन स्थलों में एक प्रमुख नाम है देवघर का त्रिकूट पहाड़. धार्मिक आस्था और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर यह स्थल वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है.

खासकर त्रिकूट पहाड़ पर संचालित रोपवे लोगों के लिए रोमांच और मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन माना जाता था. परिवार और दोस्तों के साथ आने वाले पर्यटक रोपवे की सवारी कर पहाड़ों और जंगलों के मनोरम दृश्य का आनंद लेते थे, लेकिन वर्ष 2022 में हुए दर्दनाक रोपवे हादसे ने इस पर्यटन स्थल की पहचान और रौनक दोनों को गहरा आघात पहुंचाया. हादसे के बाद से लोगों के मन में भय का माहौल बन गया, जिसका सीधा असर यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ा है.

पुजारी, स्थानीय दुकानदारों और जिला पर्यटन पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रोपवे बंद होने से पर्यटकों की संख्या घटी

कभी जहां बड़ी संख्या में लोग त्रिकूट पहाड़ पहुंचते थे, वहीं अब यहां पहले जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती. पर्यटकों की संख्या घटने का असर सिर्फ राज्य सरकार के राजस्व पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इस पर्यटन स्थल पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. स्थानीय दुकानदारों, होटल संचालकों, वाहन चालकों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हादसे के बाद उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है.

लोगों के अनुसार आज की तारीख में यहां पर्यटकों की आवाजाही करीब 70 प्रतिशत तक कम हो चुकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सावन और भादो के महीने में जब बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे, तब उनमें से बड़ी संख्या में लोग त्रिकूट पहाड़ घूमने भी आते थे. इससे यहां के स्थानीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिलता था. खाने-पीने की दुकानें, खिलौने और धार्मिक सामग्री बेचने वाले दुकानदार, होटल और ऑटो चालक सभी की अच्छी कमाई हो जाती थी.

रोपवे बंद होने से लोगों की आजीविका पर संकट

लोगों का कहना है कि पहले सावन और भादो के दौरान ही डेढ़ से दो लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती थी. जिससे उनका सालभर का खर्च आसानी से चल जाता था, लेकिन पिछले चार वर्षों से उनकी आय पर मानो ग्रहण लग गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई स्थानीय लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं.

त्रिकूट पहाड़ स्थित मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि हादसे का असर धार्मिक गतिविधियों पर पड़ा है. उनका कहना है कि वर्ष 2022 से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ रोपवे का आनंद लेने त्रिकूट पहाड़ आते थे, लेकिन हादसे के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है. इस कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी कम हो गई है.

स्थानीय लोगों में प्रशासन और सरकार के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि पिछले चार वर्षों से रोपवे की मरम्मत और पुनः संचालन को लेकर लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई.

त्रिकूट रोपवे को फिर से चालू करने की मांग

लोगों का कहना है कि सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं तक बातें सीमित रह गई हैं. स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि त्रिकूट रोपवे का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि यहां पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो सकें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें. उनका कहना है कि यदि रोपवे दोबारा शुरू होता है तो न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

क्या कहा जिला पर्यटन पदाधिकारी ने

वहीं इस पूरे मामले पर जिला पर्यटन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि त्रिकूट पहाड़ रोपवे को लेकर राज्य स्तर पर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही राज्य सरकार नए रोपवे के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकती है. साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं. गौरतलब है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम देश-दुनिया में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. ऐसे में देवघर के अन्य पर्यटन स्थलों का महत्व भी काफी बढ़ जाता है.

त्रिकूट पहाड़ लंबे समय तक देवघर पर्यटन की पहचान रहा है, लेकिन हादसे के बाद इसकी चमक फीकी पड़ गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वर्ष त्रिकूट पहाड़ एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा या फिर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

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