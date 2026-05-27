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देवघर में त्रिकूट रोपवे बंद होने से हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट, सरकार से फिर चालू कराने की मांग

देवघर: झारखंड के देवघर में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जहां देशभर से लोग घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं. इन्हीं पर्यटन स्थलों में एक प्रमुख नाम है देवघर का त्रिकूट पहाड़. धार्मिक आस्था और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर यह स्थल वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है.

खासकर त्रिकूट पहाड़ पर संचालित रोपवे लोगों के लिए रोमांच और मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन माना जाता था. परिवार और दोस्तों के साथ आने वाले पर्यटक रोपवे की सवारी कर पहाड़ों और जंगलों के मनोरम दृश्य का आनंद लेते थे, लेकिन वर्ष 2022 में हुए दर्दनाक रोपवे हादसे ने इस पर्यटन स्थल की पहचान और रौनक दोनों को गहरा आघात पहुंचाया. हादसे के बाद से लोगों के मन में भय का माहौल बन गया, जिसका सीधा असर यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पर पड़ा है.

पुजारी, स्थानीय दुकानदारों और जिला पर्यटन पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रोपवे बंद होने से पर्यटकों की संख्या घटी

कभी जहां बड़ी संख्या में लोग त्रिकूट पहाड़ पहुंचते थे, वहीं अब यहां पहले जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती. पर्यटकों की संख्या घटने का असर सिर्फ राज्य सरकार के राजस्व पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इस पर्यटन स्थल पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. स्थानीय दुकानदारों, होटल संचालकों, वाहन चालकों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हादसे के बाद उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है.

लोगों के अनुसार आज की तारीख में यहां पर्यटकों की आवाजाही करीब 70 प्रतिशत तक कम हो चुकी है. स्थानीय लोगों ने बताया कि सावन और भादो के महीने में जब बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे, तब उनमें से बड़ी संख्या में लोग त्रिकूट पहाड़ घूमने भी आते थे. इससे यहां के स्थानीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिलता था. खाने-पीने की दुकानें, खिलौने और धार्मिक सामग्री बेचने वाले दुकानदार, होटल और ऑटो चालक सभी की अच्छी कमाई हो जाती थी.

रोपवे बंद होने से लोगों की आजीविका पर संकट

लोगों का कहना है कि पहले सावन और भादो के दौरान ही डेढ़ से दो लाख रुपये तक की आमदनी हो जाती थी. जिससे उनका सालभर का खर्च आसानी से चल जाता था, लेकिन पिछले चार वर्षों से उनकी आय पर मानो ग्रहण लग गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि कई स्थानीय लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं.

त्रिकूट पहाड़ स्थित मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि हादसे का असर धार्मिक गतिविधियों पर पड़ा है. उनका कहना है कि वर्ष 2022 से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ रोपवे का आनंद लेने त्रिकूट पहाड़ आते थे, लेकिन हादसे के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है. इस कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी कम हो गई है.