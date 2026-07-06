JoSAA Counseling 2026: तीसरे राउंड में 16,854 पर छात्र और 27,754 पर छात्रा को IIT में मिली बीटेक सीट
जेईई एडवांस्ड और मेन 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड में आईआईटी, एनआईटी व आईआईआईटी की क्लोजिंग रैंक्स जारी हो गई है.
Published : July 6, 2026 at 8:23 PM IST
कोटा: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में जोसा काउंसलिंग के जरिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है. जोसा काउंसलिंग के तहत तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम सोमवार को जारी किया गया है, जिसके तहत आईआईटी में क्लोजिंग रैंक तीसरे राउंड की 16,854 रैंक जेईई एडवांस्ड की रही है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर बीटेक कोर्स में 27,754 रैंक पर भी छात्रा को प्रवेश ऑफर किया है. दोनों क्लोजिंग रैंक में आईआईटी जम्मू की मैटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की सीट है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NIT में अदर स्टेट कोटा से बीटेक सीट पर मणिपुर में 62,181 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर NIT मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट पर 71,752 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया गया है. ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बीटेक सीट पर 66,578 रैंक पर सीट छात्र को आवंटित हुई है, जबकि कुरनूल आंध्र प्रदेश की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डुएल डिग्री बीटेक एमटेक सीट फीमेल ओनली कोटा से 66,560 रैंक पर अलॉट हुई है.
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वाराणसी में 27,093 रैंक पर भी एडमिशन: आईआईटी में प्रवेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) की रैंक के आधार पर मिलता है, जबकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में प्रवेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN) की रैंक के आधार पर मिलता है. आईआईटी में आर्किटेक्चर सीट्स की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 27,093 रैंक पर भी एडमिशन ऑफर किया है.
14,97,038 रैंक पर सीट पर अलॉट हुई: एजुकेशन एक्सपर्ट ने बताया कि होम स्टेट कोटा के तहत एनआईटी मिजोरम में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक सीट की क्लोजिंग 13,90,116 रही है, जबकि एनआईटी मिजोरम में ही फीमेल ओनली सीट पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट 14,97,038 पर अलॉट हुई है. दूसरे राउंड में भी होम स्टेट कोटा की क्लोजिंग रैंक यही थी, जबकि जेईई मेन की रैंक से एडमिशन मिल रहा है, जिसमें 15.38 लाख विद्यार्थी बैठे थे.
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JEE ADVANCED 2026 से IIT की ओपन कैटेगरी से तीसरे राउंड की क्लोजिंग
- आईआईटी जम्मू में जेंडर न्यूट्रल सीट पर मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पर 16,854 रैंक पर.
- आईआईटी जम्मू में फीमेल ओनली सीट पर मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पर 27,754 रैंक पर.
- आईआईटी वाराणसी (BHU) आर्किटेक्चर के कोर्स में जेंडर न्यूट्रल सीट पर 27,093 सीट पर स्टूडेंट को ऑफर.
- आईआईटी धनबाद में केमिकल साइंस की 5 वर्षीय बीएसएमएस सीट पर 17,102 रैंक पर ऑफर की गई है.
- कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात की जाए तो सबसे नीचे क्लोजिंग रैंक आईआईटी भिलाई में 8,196 रही है, जबकि आईआईटी बॉम्बे में 65 रैंक पर क्लोज हो गई है.
JEE MAIN 2026 से NIT की ओपन कैटेगरी से तीसरे राउंड की क्लोजिंग
- एनआईटी अगरतला में अदर स्टेट कोटा जेंडर न्यूट्रल सीट केमिस्ट्री बीएसएमएस डुएल डिग्री को 63,012 रैंक पर अलॉट हुई है.
- एनआईटी मणिपुर में अदर स्टेट कोटा जेंडर न्यूट्रल बीटेक सीट सिविल इंजीनियरिंग की 62,181 रैंक पर भी अलॉट हुई है.
- आईआईईएसटी शिबपुर में अदर स्टेट कोटा से अप्लाइड जियोलॉजी की 5 ईयर बीएसएमएस कोर्स जेंडर न्यूट्रल पर 62,456 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया है.
- आईआईईएसटी शिबपुर में अदर स्टेट कोटा से अप्लाइड जियोलॉजी की 5 ईयर बीएसएमएस कोर्स फीमेल ओनली सीट पर 75,394 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया है.
- एनआईटी मिजोरम में अदर स्टेट कोटा फीमेल ओनली सिविल इंजीनियरिंग की सीट 71,752 रैंक पर मिली है.
- एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट कोटा के तहत केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक सीट 13,90,116 रैंक पर अलॉट हुई है.
- एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट फीमेल ओनली सीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट 14,97,038 रैंक पर अलॉट हुई है.
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JEE MAIN 2026 से IIIT की ओपन कैटेगरी से तीसरे राउंड की क्लोजिंग
- ट्रिपल आईटी मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम की बीटेक सीट 66,578 रैंक पर अलॉट की गई है.
- ट्रिपल आईटी कुरनूल आंध्र प्रदेश की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डुएल डिग्री बीटेक एमटेक की सीट फीमेल ओनली कोटे से 66,560 रैंक अलॉट हुई है.