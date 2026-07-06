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JoSAA Counseling 2026: तीसरे राउंड में 16,854 पर छात्र और 27,754 पर छात्रा को IIT में मिली बीटेक सीट

कोटा: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में जोसा काउंसलिंग के जरिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है. जोसा काउंसलिंग के तहत तीसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम सोमवार को जारी किया गया है, जिसके तहत आईआईटी में क्लोजिंग रैंक तीसरे राउंड की 16,854 रैंक जेईई एडवांस्ड की रही है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर बीटेक कोर्स में 27,754 रैंक पर भी छात्रा को प्रवेश ऑफर किया है. दोनों क्लोजिंग रैंक में आईआईटी जम्मू की मैटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की सीट है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि NIT में अदर स्टेट कोटा से बीटेक सीट पर मणिपुर में 62,181 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर NIT मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट पर 71,752 रैंक पर एडमिशन ऑफर किया गया है. ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बीटेक सीट पर 66,578 रैंक पर सीट छात्र को आवंटित हुई है, जबकि कुरनूल आंध्र प्रदेश की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डुएल डिग्री बीटेक एमटेक सीट फीमेल ओनली कोटा से 66,560 रैंक पर अलॉट हुई है.

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वाराणसी में 27,093 रैंक पर भी एडमिशन: आईआईटी में प्रवेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) की रैंक के आधार पर मिलता है, जबकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में प्रवेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN) की रैंक के आधार पर मिलता है. आईआईटी में आर्किटेक्चर सीट्स की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में 27,093 रैंक पर भी एडमिशन ऑफर किया है.

14,97,038 रैंक पर सीट पर अलॉट हुई: एजुकेशन एक्सपर्ट ने बताया कि होम स्टेट कोटा के तहत एनआईटी मिजोरम में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक सीट की क्लोजिंग 13,90,116 रही है, जबकि एनआईटी मिजोरम में ही फीमेल ओनली सीट पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीट 14,97,038 पर अलॉट हुई है. दूसरे राउंड में भी होम स्टेट कोटा की क्लोजिंग रैंक यही थी, जबकि जेईई मेन की रैंक से एडमिशन मिल रहा है, जिसमें 15.38 लाख विद्यार्थी बैठे थे.