3 मौत ने दी चेतावनी: धनबाद में बंद पड़े प्लांट ‘टाइम बम’, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में बंद पड़े औद्योगिक प्लांट कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं.
Published : April 6, 2026 at 3:30 PM IST
धनबादः पुटकी स्थित कपाल घाट में शनिवार रात हुई घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है. बंद पड़े औद्योगिक प्लांट, जिनमें कभी ऊर्जा उत्पादन होता था, अब बिना निगरानी के ऐसे खतरनाक ढांचे बन चुके हैं, जो कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं. कपाल घाट की घटना ने इस खतरे को खुलकर सामने ला दिया है.
बंद पड़े प्लांट्स पर ध्यान नहीं
कोयलांचल की धरती पर दशकों से उद्योग और खनन गतिविधियां चलती रही हैं. इसी कड़ी में कई ऐसे प्लांट स्थापित किए गए, जो समय के साथ-साथ बंद होते चले गए. लेकिन इन बंद पड़े प्लांट्स के भीतर छिपे खतरों पर ध्यान नहीं दिया गया.
रविवार की रात कपाल घाट में जो कुछ हुआ, उसने इस लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश की. जब एक बंद पड़े प्लांट में कुछ युवक लोहा चोरी करने के इरादे से घुसे, उनके लिए यह महज कबाड़ था, लेकिन हकीकत में वे मौत के मुंह में कदम रख चुके थे.
सिलेंडर ब्लास्ट होने से तीन युवकों की हुई थी मौत
प्लांट के अंदर मौजूद पाइपलाइन, जिनमें वर्षों से मिथेन और अन्य ज्वलनशील गैसें जमा थीं, उनके लिए अदृश्य खतरा बनी हुई थीं. जैसे ही युवकों ने लोहे की कटिंग शुरू की, अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और तीन युवकों की मौत हो गई.
बीसीसीएल कर्मचारी चपेट में आए
यह हादसा यहीं नहीं थमा. ब्लास्ट के कारण प्लांट के भीतर की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें भरी जहरीली गैस तेजी से बाहर फैलने लगी. इसका असर आसपास के इलाके में तुरंत देखने को मिला. पास में स्थित CISF कैंप और कपाल घाट पर ड्यूटी कर रहे BCCL कर्मी अचानक इसकी चपेट में आ गए. उनके गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत और उल्टी जैसे लक्षण सामने आने लगे. स्थिति बिगड़ता देख तत्काल सभी प्रभावितों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है.
छिपा हुआ खतरा है प्लांट
कपाल घाट का यह हादसा एक बड़ी सच्चाई उजागर करता है, बंद पड़े प्लांट अब 'साइलेंट किलर' बन चुके हैं. ऐसे प्लांटों में वर्षों तक ज्वलनशील गैसें, केमिकल अवशेष और दबावयुक्त पाइपलाइन मौजूद रहती हैं. जब इनका रखरखाव बंद हो जाता है, तो ये धीरे-धीरे अस्थिर और खतरनाक हो जाती हैं. कोल माइंस क्षेत्र में तो यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि यहां मिथेन गैस का उत्सर्जन स्वाभाविक रूप से होता है. यदि यह गैस किसी बंद संरचना में जमा हो जाए, तो मामूली चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है.
निम्नलिखित बिंदु विस्फोट का कारण बन सकते हैं-
- लापरवाही और अवैध गतिविधियों के कारण बढ़ सकता है खतरा
- बंद प्लांट्स की सुरक्षा व्यवस्था लगभग न के बराबर
- अवैध लोहा चोरी का बढ़ता नेटवर्क
- निगरानी की कमी
- स्थानीय स्तर पर जागरूकता का अभाव
कपाल घाट में भी यही हुआ, अगर प्लांट सुरक्षित और सील होता तो शायद यह हादसा टल सकता था.
सवालों के घेरे में व्यवस्था
यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है,
- क्या बंद पड़े प्लांटों का कोई नियमित निरीक्षण होता है?
- क्या इनमें मौजूद खतरनाक गैसों को निष्क्रिय किया गया है?
- क्या सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे संवेदनशील स्थानों की जानकारी और निगरानी दी गई है?
- अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो खतरा अभी टला नहीं है.
क्या होना चाहिए अब
- सभी बंद पड़े औद्योगिक प्लांटों का सर्वे और जोखिम आकलन
- मिथेन और अन्य गैसों को वैज्ञानिक तरीके से निष्क्रिय करना
- प्लांट परिसर को पूरी तरह सील और सुरक्षित करना
- अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई
- स्थानीय लोगों और कर्मियों को जागरूक करना
कपाल घाट की घटना एक चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. यह सिर्फ तीन जिंदगियों का नुकसान नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है. अगर अब भी बंद पड़े प्लांटों को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में ऐसे हादसे और भी भयावह रूप ले सकते हैं. क्योंकि अगली बार यह 'हादसा' नहीं, बल्कि 'त्रासदी' भी बन सकती है.
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