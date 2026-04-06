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3 मौत ने दी चेतावनी: धनबाद में बंद पड़े प्लांट ‘टाइम बम’, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

धनबादः पुटकी स्थित कपाल घाट में शनिवार रात हुई घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है. बंद पड़े औद्योगिक प्लांट, जिनमें कभी ऊर्जा उत्पादन होता था, अब बिना निगरानी के ऐसे खतरनाक ढांचे बन चुके हैं, जो कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं. कपाल घाट की घटना ने इस खतरे को खुलकर सामने ला दिया है.

बंद पड़े प्लांट्स पर ध्यान नहीं

कोयलांचल की धरती पर दशकों से उद्योग और खनन गतिविधियां चलती रही हैं. इसी कड़ी में कई ऐसे प्लांट स्थापित किए गए, जो समय के साथ-साथ बंद होते चले गए. लेकिन इन बंद पड़े प्लांट्स के भीतर छिपे खतरों पर ध्यान नहीं दिया गया.

सीआईएसएफ जवान, बीसीसीएल कर्मचारी, ग्रामीण एसपी और जीएम के बयान (Etv Bharat)

रविवार की रात कपाल घाट में जो कुछ हुआ, उसने इस लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश की. जब एक बंद पड़े प्लांट में कुछ युवक लोहा चोरी करने के इरादे से घुसे, उनके लिए यह महज कबाड़ था, लेकिन हकीकत में वे मौत के मुंह में कदम रख चुके थे.

सिलेंडर ब्लास्ट होने से तीन युवकों की हुई थी मौत

प्लांट के अंदर मौजूद पाइपलाइन, जिनमें वर्षों से मिथेन और अन्य ज्वलनशील गैसें जमा थीं, उनके लिए अदृश्य खतरा बनी हुई थीं. जैसे ही युवकों ने लोहे की कटिंग शुरू की, अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और तीन युवकों की मौत हो गई.

बीसीसीएल कर्मचारी चपेट में आए

यह हादसा यहीं नहीं थमा. ब्लास्ट के कारण प्लांट के भीतर की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें भरी जहरीली गैस तेजी से बाहर फैलने लगी. इसका असर आसपास के इलाके में तुरंत देखने को मिला. पास में स्थित CISF कैंप और कपाल घाट पर ड्यूटी कर रहे BCCL कर्मी अचानक इसकी चपेट में आ गए. उनके गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत और उल्टी जैसे लक्षण सामने आने लगे. स्थिति बिगड़ता देख तत्काल सभी प्रभावितों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

छिपा हुआ खतरा है प्लांट