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लखनऊ से कानपुर का सफर हुआ महंगा; जाजमऊ पुल बंद होने के बाद नया रूट और किराया लागू

कानपुर : शहर में जाजमऊ गंगा ब्रिज पर मरम्मत कार्य की वजह से एनएचएआई ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी दी है. इसका सीधा असर उन हज़ारों यात्रियों पर पड़ा है, जो रोजाना कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ का सफर करते हैं.

कानपुर में आरएम रोडवेज ने बताया पुल बंद होने की वजह से अब लखनऊ से कानपुर आने वाली बसें उन्नाव बाईपास से सीधे जाजमऊ की ओर न जाकर मरहला चौराहा से सरैंया क्रॉसिंग और फिर गंगा बैराज के रास्ते से झकरकटी बस स्टैंड पहुंचेंगी. ऐसे में बसों के रूट में 15 किलोमीटर का इजाफा हुआ, जिसके चलते अब लखनऊ से कानपुर का किराया 145 रुपये कर दिया गया है, जो अभी तक 123 रुपये था. ये डायवर्जन 13 दिसंबर तक लागू रहेगा. जिसके चलते बसें भी इस रूट से ही लखनऊ से कानपुर पहुंचेंगी.

आजाद मार्ग तक देने होंगे 101 रुपये