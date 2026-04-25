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पलामू में स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर, सांसद बीडी राम के करीबी के बेटे की मौत

पलामू: जिले के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में नेशनल हाइवे पर हुए सड़क हादसे में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम के बेहद करीबी ईश्वरी पांडेय के बेटे आकाश पांडेय की मौत हो गई है. जबकि इस दुर्घटना में दो अन्य लोग जख्मी है. ईश्वरी पांडेय पलामू दिशा कमिटी के सदस्य भी है. थाना प्रभारी अंकित कुमार ने घटना की पुष्टि की है.

दरअसल, आकाश पांडेय रेहला स्थित आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड में नौकरी करते थे. शनिवार को वह अपने बुलेट से ड्यूटी पर जा रहे थे कि इसी क्रम में पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कोर्पियों ने उनके बुलेट को टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में आकाश पांडेय की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि स्कॉर्पियो सवार दो अन्य लोग जख्मी हो गए.

टक्कर इतनी जोतदार थी कि स्कॉर्पियो रोड से दूर खेत में जा गिरा. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ा बताने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया. वहीं, दोनों अन्य जख्म को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

थाना प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. आकाश पांडेय की 2025 के अंतिम महीने में शादी हुई थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे हैं.