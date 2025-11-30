ETV Bharat / state

क्लोन वेबसाइट और फर्जी लिंक से फैला रहे साइबर ठगी का जाल, कैसे बचें...जानिए

राजस्थान पुलिस ने जनता को किया सचेत. बैंक खाते खाली होने से रोकने के लिए जारी की एडवाइजरी.

Police Headquarters Rajasthan
पुलिस मुख्यालय, राजस्थान (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधी नित नए तरीके बदल रहे हैं. अब साइबर ठगों ने फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने के लिए क्लोन वेबसाइट और फर्जी लिंक का जाल बुना है. एसएमएस के जरिए क्लोन वेबसाइट के फर्जी लिंक भेजकर लोगों की निजी जानकारी चुराई जा रही है और उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को इस तरह की वारदातों को लेकर आगाह किया.

आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी की वारदातों पर अंकुश के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने चेतावनी जारी की है. एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि ठग अब हूबहू असली जैसी दिखने वाली नकली (क्लोन) वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं. इनके लिंक को सोशल मीडिया, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजकर लोगों को असुरक्षित वेबपेज पर ले जाया जाता है. जहां उनकी निजी जानकारी और बैंक विवरण चोरी कर लिए जाते हैं. इसके बाद बैंक खातों या यूपीआई लिंक से धनराशि निकाल ली जाती है.

पढ़ें:श्रीगंगानगर : साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार, लाखों की नकदी और चांदी बरामद

नजर पैनी रखकर बच सकते हैं फ्रॉड से

  • स्पेलिंग की बारीकी से जांच: किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले डोमेन नेम की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए. साइबर अपराधी अक्सर एक या दो अक्षरों का हेरफेर कर असली जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाते हैं.
  • HTTPS और लॉक आइकन देखें: सुरक्षित वेबसाइटों की पहचान उनके URL की शुरुआत में दिखने वाले HTTPS और एड्रेस बार में मौजूद ताले (लॉक) के आइकन से होती है. यदि ये सुरक्षा संकेत मौजूद नहीं हैं, तो उस पर अपना कोई भी वित्तीय या निजी विवरण दर्ज न करें.
  • गूगल सेफ ब्राउजिंग का उपयोग: किसी भी संदिग्ध लिंक की सुरक्षा जांचने के लिए https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search पर जा सकते हैं. इस पोर्टल पर लिंक पेस्ट करें और सुनिश्चित करें कि यह 'असुरक्षित', 'मालवेयर' या 'फिशिंग' तो नहीं दिखा रहा है.
  • गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें: अपनी निजी जानकारी जैसे ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण किसी भी व्यक्ति या अज्ञात वेबसाइट से साझा न करें.

पढ़ें:लड़की बनकर करते थे चैट, बकरा-बकरी बेचकर ठगते थे रुपए, चार गिरफ्तार

साइबर ठगी का शिकार होने पर करें शिकायत: एडीजी सिंह ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत संचार साथी के चक्षु पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर रिपोर्ट करनी चाहिए. साइबर ठगी की वारदात की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर देनी चाहिए. इसके अलावा सहायता के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

TAGGED:

CYBER ​​CRIME WING OF RAJ POLICE
SITES LOOK EXACTLY LIKE REAL THING
ADG CYBER ​​CRIME VK SINGH
आमजन को किया जागरूक
ADVISORY TO PREVENT CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.