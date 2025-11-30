ETV Bharat / state

क्लोन वेबसाइट और फर्जी लिंक से फैला रहे साइबर ठगी का जाल, कैसे बचें...जानिए

जयपुर: साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधी नित नए तरीके बदल रहे हैं. अब साइबर ठगों ने फ्रॉड की वारदातों को अंजाम देने के लिए क्लोन वेबसाइट और फर्जी लिंक का जाल बुना है. एसएमएस के जरिए क्लोन वेबसाइट के फर्जी लिंक भेजकर लोगों की निजी जानकारी चुराई जा रही है और उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग ने एडवाइजरी जारी कर आमजन को इस तरह की वारदातों को लेकर आगाह किया.

आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी की वारदातों पर अंकुश के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने चेतावनी जारी की है. एडीजी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने बताया कि ठग अब हूबहू असली जैसी दिखने वाली नकली (क्लोन) वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं. इनके लिंक को सोशल मीडिया, एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेजकर लोगों को असुरक्षित वेबपेज पर ले जाया जाता है. जहां उनकी निजी जानकारी और बैंक विवरण चोरी कर लिए जाते हैं. इसके बाद बैंक खातों या यूपीआई लिंक से धनराशि निकाल ली जाती है.

