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श्रावणी मेला में पहली बार जेटीडीसी की ओर से क्लॉक रूम की व्यवस्था, श्रद्धालु नि:शुल्क रख सकते हैं अपना सामान

झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से देवघर श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं.

Clock room facility by JTDC
झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 6:44 PM IST

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रांचीः देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है. 28 अगस्त तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. इन सब के बीच श्रावणी मेला के दौरान पहली बार देवघर और बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन विभाग ने कांवरिया पथ पर क्लॉक रूम (लॉकर) बनाया है.

क्लॉक रूम में श्रद्धालु नि:शुल्क अपना सामान रख सकेंगे. पर्यटन विभाग द्वारा देवघर और बासुकीनाथ धाम में तैयार टेंट सिटी के अलावे जगह-जगह कांवरिया पथ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे श्रद्धालुओं के सामान की चोरी नहीं हो.

जेटीडीसी के प्रबंध निदेशक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जेटीडीसी के टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए खास प्रबंध

झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि श्रावणी मेला के समय अस्थायी टेंट सिटी बनाया जाता है. इस बार भी करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी तैयार किया गया है. पहली बार टेंट सिटी में क्लॉक रूम की सुविधा मुहैया कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को अपना सामान रखने में परेशानी न हो. साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु टेंट सिटी में ठहर सकते हैं.

पूरे एक माह तक होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

जेटीडीसी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि पहली बार हम लोगों ने चार ड्रोन शो प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है. साथ ही साफ-सफाई के साथ-साथ श्रद्धालुओं के ठहरने और झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं, जो पूरे एक महीने तक चलेगा. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए लगातार मेले की मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला प्रशासन के समन्वय के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं.

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