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श्रावणी मेला में पहली बार जेटीडीसी की ओर से क्लॉक रूम की व्यवस्था, श्रद्धालु नि:शुल्क रख सकते हैं अपना सामान

रांचीः देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ हो गया है. 28 अगस्त तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. इन सब के बीच श्रावणी मेला के दौरान पहली बार देवघर और बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन विभाग ने कांवरिया पथ पर क्लॉक रूम (लॉकर) बनाया है.

क्लॉक रूम में श्रद्धालु नि:शुल्क अपना सामान रख सकेंगे. पर्यटन विभाग द्वारा देवघर और बासुकीनाथ धाम में तैयार टेंट सिटी के अलावे जगह-जगह कांवरिया पथ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे श्रद्धालुओं के सामान की चोरी नहीं हो.

जेटीडीसी के प्रबंध निदेशक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जेटीडीसी के टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के लिए खास प्रबंध

झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि श्रावणी मेला के समय अस्थायी टेंट सिटी बनाया जाता है. इस बार भी करीब 5000 श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी तैयार किया गया है. पहली बार टेंट सिटी में क्लॉक रूम की सुविधा मुहैया कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को अपना सामान रखने में परेशानी न हो. साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु टेंट सिटी में ठहर सकते हैं.

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