दो साल से बंद घड़ी का आया सही समय, युवा वॉच मैकेनिक टीम ने किया दुरुस्त,अब अंधेरे में भी दिखाएगी टाइम

जब घड़ी को बनाने का इंतजार बढ़ता गया तो लोगों ने इसके दोबारा चालू होने की उम्मीद छोड़ दी. आखिरकार दो साल बाद छुईखदान के युवाओं तक इस बात की जानकारी पहुंची.उनकी टीम ने सोचा कि क्यों ना धमतरी के नगर घड़ी को चेक किया जाए. ये युवा बंद घड़ी को सुधारने में माहिर हैं.इसलिए जब इन तक सोशल मीडिया के जरिए खबर पहुंची तो युवाओं की टीम ने धमतरी की बंद पड़ी घड़ी को सुधारने की कोशिश शुरु की.

हिंदू धर्म में बंद घड़ी को अशुभ माना जाता है. स्थानीय लोग शहर के विकास को बंद घड़ी से जोड़ रहे थे. लोगों का कहना था कि बंद घड़ी अशुभ होती है. इसको लेकर कई बार मीडिया के माध्यम से समाचार भी प्रकाशित करवाए गए.कई बार शिकायतों का दौर भी चला.लेकिन घड़ी मैकेनिक नहीं मिलने के कारण लोगों की चलती घड़ी देखने की तमन्ना हर बार अधूरी रही.

जब इनाम के बाद भी कोई नगर घड़ी को सुधारने के लिए नहीं आया तो निगम ने इसके लिए टेंडर निकाला.टेंडर में निगम को यकीन था कि घड़ी सुधारने के लिए काम तेजी से होगा. लेकिन इसे नगर घड़ी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि टेंडर भरकर भी किसी ने घड़ी को बनाने की जहमत नहीं उठाई.अब लोगों को भी ये लगने लगा था कि नगर घड़ी कभी भी नहीं सुधरेगी.

धमतरी : धमतरी नगर के चर्चा में रहने वाली बंद घड़ी अब कभी लोगों को धोखा नहीं देगी. इस घड़ी को बनाने के लिए मेयर ने इनाम की घोषणा की थी.इसमें जो भी व्यक्ति घड़ी के लिए घड़ी मैकेनिक खोजकर लाता उसे 5 हजार रुपए मिलते साथ ही साथ जो भी मैकेनिक इसे बनाता उसे 21 हजार रुपए का इनाम दिया जाता.मेयर को लगा कि इनाम के खातिर कोई ना कोई इस घड़ी को बनाने में दिलचस्पी दिखाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

युवा वॉच मैकेनिक की टीम ने किया दुरुस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 दिन में घड़ी को सुधारने में लगा समय

युवाओं की वॉच मैकेनिक टीम छुईखदान से धमतरी आई.उन्होंने महापौर से नगर घड़ी को सुधारने की बात कही. महापौर ने तुरंत ही युवाओं को घड़ी सुधारने के लिए रजामंदी दे दी.इसके बाद घड़ी सुधारने के लिए टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इसके एक-एक पार्ट को बारीकी से चेक किया. आखिरकार टीम को वो फॉल्ट मिल गया जिसके कारण घड़ी के कांटे रुक गए थे.इसके बाद टीम ने खराब हुए पार्ट का इंतजाम किया और उसे बदलकर दोबारा घड़ी को शुरु कर दी.

दो साल से बंद नगर घड़ी युवा मैकेनिक की मदद से चल पड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी.इसके बाद हम लोग इस बंद घड़ी को सुधारने के लिए धमतरी आए.नगर निगम से बात की है.अब यदि वो इसके मेंटनेंस के लिए हम लोगों को बोलेगी तो हम इसे हर साल मेंटनेंस करेंगे.अब इस घड़ी में रात के समय में भी समय देखा जा सकता है- नीलेश गुप्ता, घड़ी मैकेनिक

वहीं इस घड़ी को बनाने वाले मैकेनिक का कहना है कि इस बंद घड़ी को सुधारने के लिए उनकी टीम ने 15 दिनों तक मेहनत की है.जो भी पार्ट्स खराब थे उसे सुधार दिया गया है. टीम ने कहा है कि अब इस घड़ी में शाम के वक्त रोशनी भी आएगी, जिससे अंधेरे में भी घड़ी चमकेगी और लोग सही समय आसानी से देख पाएंगे.





हम लोग छुईखदान से आए हैं.इस घड़ी में कंट्रोलर खराब हो गया था,उसे बदल दिया गया था.घड़ी के ऊपरी हिस्से के पार्ट्स की पूरी सर्विसिंग कर दी गई है.इस काम को करने के लिए मैकेनिक के अंदर इंट्रेस्ट होना चाहिए.यदि इंट्रेस्ट नहीं होगा तो कोई भी इसे बनाने के लिए नहीं आएगा. हम लोगों की टीम ने 15 दिन की मेहनत के बाद घड़ी को चालू किया है-दीपक देशमुख, घड़ी मैकेनिक

युवा वॉच मैकेनिक टीम ने किया दुरुस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजनांदगांव जिले के छुईखदान से पहुंचे घड़ी मैकेनिक नीलेश गुप्ता और दीपक देशमुख ने बताया कि किसी भी काम को अगर सच्चे मन से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है. आपको बता दें कि साल 2009 में धमतरी में नगर घड़ी को शहर के हृदय स्थल पर स्थापित किया गया था. जब से नगर घड़ी को स्थापित किया गया है तब से यह नगर घड़ी कई बार खराब होकर बंद हो जाती है. पिछले 2 साल से बंद पड़े इस घड़ी का सही समय आने पर अब इसके कांटे चल पड़े हैं. लेकिन देखना यह होगा कि यह घड़ी के कांटे कब तक लोगों को सही वक्त बताते हैं.

