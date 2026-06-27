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BHU में आयुर्वेदिक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का क्लीनिकल ट्रायल; औषधि बनाने का दावा, इन बूटियों ने किया कमाल

वाराणसी : जिले में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) अपने स्थापना काल से ही शिक्षा और अनुसंधान के नये प्रतिमान गढ़ रहा है. बीएचयू में हाल ही में एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट के पेटेंट के बाद एक आयुर्वेदिक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का क्लीनिकल ट्रायल पूरा हुआ है. 60 वर्षीय डिमेंशिया मरीज पर 14 महीने तक अध्ययन किया गया, जिसमें कुछ महीने मरीज को औषधि दी गई. वर्ष 2024-25 के बीच किए गए इस शोध को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिल गई है. बीते 23 जून 2026 को एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में इसका प्रकाशन हुआ है.

इस शोध को बीएचयू के क्रिया शरीर विभाग के प्रो. किशोर पटवर्धन और जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग के प्रो. शंख शुभ्र चक्रवर्ती ने मिलकर पूरा किया है. इस शोध कार्य में शोध छात्रा स्वाति शर्मा और विज्ञान संस्थान के सांख्यिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अरुण कौशिक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है.





इस विशेष क्लीनिकल ट्रायल को 'N-ऑफ-1' नाम दिया गया था. इसके तहत 60 वर्ष के एक डिमेंशिया मरीज को केंद्र में रखकर 14 महीने तक गहन अध्ययन किया गया. इस दौरान मरीज के शरीर की प्रकृति, दोष, आवश्यकता और दावों के प्रति उसके रिएक्शन (प्रतिक्रिया) को बारीकी से समझा गया.

बीएचयू के क्रिया शरीर विभाग के प्रो. किशोर पटवर्धन ने बताया कि मरीज को दो-दो महीने के अंतराल पर दवा दी गई और फिर कुछ समय के लिए दवा रोकी गई. दवा देने वाले महीनों और बिना दवा वाले महीनों के दौरान मरीज के व्यवहार, याददाश्त और मानसिक स्थिति में आए अंतर को बेयजियन सांख्यिकीय विश्लेषण के जरिए जांचा गया.