हिमालयी राज्यों के लिए चेतावनी, जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा आपदाओं का खतरा
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम और हिमालयी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 4:05 PM IST
शिमला: साल-दर-साल पहाड़ी राज्यों में भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है. हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों और उससे उत्पन्न आपदा जोखिमों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा पूर्व तैयारी को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. यह बात प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही. कैबिनेट मंत्री जगत नेगी, डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा), शिमला में आयोजित जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन, हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे.
जलवायु परिवर्तन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला
यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई. राजस्व मंत्री ने कहा कि, "जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमालयी राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ रहा है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है."
2023 और 2025 की घटनाओं पर चर्चा
विशेष सचिव (राजस्व) डीसी राणा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) के लिए संस्थागत तैयारी को मजबूत करने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया. कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम आकलन,अर्ली वार्निंग सिस्टम और हिमालयी क्षेत्रों में लचीले बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए. इनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचार और प्रेजेन्टेंशन साझा कीं.
विशेषज्ञों ने हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में आई आपदाओं, विशेषकर 2023 और 2025 की घटनाओं से मिले अनुभवों पर भी चर्चा की. उन्होंने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट के निष्कर्षों के आधार पर इंटीग्रेटेड रिस्क असेसमेंट, लचीले पुनर्निर्माण और बेहतर आपदा तैयारी के महत्व को बताया. इस दौरान मुख्य सचिव (राजस्व) केके पंत ने कहा कि, "हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों में जलवायु और आपदा लचीलापन विकसित करने के लिए वैज्ञानिक योजना, संस्थागत समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बेहद जरूरी है."
ये भी पढ़ें: पंचायतों में अब नहीं रहेगा दो टर्म के बाद का रिजर्वेशन, कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें: HPTDC के 8 होटल ओ एंड एम पर निजी हाथों में देगी सरकार, सुधीर ने कसा तंज "हालात वही, जज़्बात नए"