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झारखंड में मार्च-अप्रैल में हुई तेज हवा के झोंके के साथ बारिश, विशेषज्ञ कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा

बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान ( Etv Bharat )