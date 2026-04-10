ETV Bharat / state

झारखंड में मार्च-अप्रैल में हुई तेज हवा के झोंके के साथ बारिश, विशेषज्ञ कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा

झारखंड में मौसम परिवर्तन की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है. जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज वजह बताई जा रही है.

IMPACT OF UNSEASONAL RAIN
बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची समेत कई इलाकों में मार्च महीने के अंतिम सप्ताह और अप्रैल महीने के शुरू में मौसम ने करवट ली है. हर दिन किसी न किसी समय और कहीं न कहीं तेज हवा के झोंके, मेघगर्जन और कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ बारिश होती रही है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के हेड डॉ. रमेश कुमार इसे मौसम की विपरीत स्थिति कहकर परिभाषित करते हैं. डॉ. रमेश कुमार कहते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज में हो रहे बदलाव का परिणाम भी हो सकता है.

डीप डिप्रेशन की वजह से मौसम में बदलाव

मौसम के इस विपरीत स्थिति को लेकर डॉ. रमेश कुमार बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले डीप डिप्रेशन की वजह से मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है, पहले मार्च या अप्रैल महीने में यह डिप्रेशन एक-दो बार आता था लेकिन इस बार लगातार डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से आ रहा है.

जानकारी देते कृषि मौसम विभाग के हेड डॉ. रमेश कुमार (Etv bharat)

फसल को नुकसान: डॉ. रमेश कुमार

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के हेड डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि मार्च के अंत और अप्रैल में प्रारंभ में रांची और आसपास के इलाके में हुई बेमौसम की बारिश रबी फसल और सब्जियों के साथ-साथ आम और लीची के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो आंधी-बारिश या ओलावृष्टि हुई है, वह एक सीमित क्षेत्र में हुई है, ऐसे में बड़े भाग में अभी भी फसलों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है.

मौसम अपडेट पर नजर रखें किसान: डॉ. रमेश कुमार

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के प्रमुख डॉ. रमेश कुमार राज्य के किसानों को सलाह देते हैं कि वह अपने तैयार फसल को खेतों में न छोड़ें, उसे जितनी जल्दी हो और मौसम साफ रहे तो घर लाकर सुरक्षित जगह पर रखें. मौसम केंद्र की ओर से समय समय पर संचार के विभिन्न माध्यमों से दी जाने वाली जानकारी पर नजर बनाए रखें.

ये भी पढ़ें- झारखंड में थमा बारिश बादलों का दौर, अब शुरू होगा तापमान बढ़ने का सिलसिला, सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, बारिश के बाद लू चलने की संभावना

सावधान! झारखंड में फिर मौसम बदलने के आसार, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

TAGGED:

झारखंड में मौसम का मिजाज
AGRICULTURAL METEOROLOGY DEPARTMENT
बारिश से फसलों को भारी नुकसान
WEATHER CHANGES IN JHARKHAND
IMPACT OF UNSEASONAL RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.