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बिहार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

वैशाली में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार हुआ है. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. पढे़ं पूरी खबर..

clerk arrested in Vaishali
वैशाली में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 7, 2026 at 8:53 PM IST

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वैशाली: बिहार के वैशाली में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला समाहरणालय स्थित अनुमंडल कार्यालय के लिपिक को दो हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.

घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार: बताया जा रहा है कि लालगंज प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीनारायणपुर स्थित पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस एसडीएम ने जांच के बाद निलंबित किया था लेकिन न्यायालय से दुकान का लाइसेंस बहाल कर दिया गया. जिसका फाइल आगे बढ़ाने के एवज में लिपिक सुमन सौरभ रिश्वत मांग रहा था.

clerk arrested in Vaishali
वैशाली में निगरानी का एक्शन (ETV Bharat)

फाइल बढ़ाने के एवज में मांगी रिश्वत: पीडीएस दुकानदार किशन कुमार ने पैसे देने से इंकार कर दिया और इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कर दी, जिसका सत्यापन करने के बाद मंगलवार को निगरानी की टीम ने अनुमंडल कार्यालय से ही रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

पटना ले गई टीम: निगरानी की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई है, जहां उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा. डीएसपी सतीश चंद्र माधव ने कहा कि डीएस दुकानदार से रिश्वत लेते लिपिक सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया गया है.

"लालगंज के जनवितरणप्रणाली दुकानदार किशन कुमार से काम के बदले हाजीपुर अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय के लिपिक सुमन कुमार ने 2 हजार रुपये की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा."- सतीश चंद्र माधव, डीएसपी, निगरानी विभाग

निगरानी विभाग के इस कार्रवाई के दौरान समाहरणालय परिसर में काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अफरातफरी का माहौल बना रहा. जिला मुख्यालय में डीएम सहित जिले के कई अधिकारी बैठते है. ऐसे में वहां लिपिक सुमन सौरभ खुलेआम रिश्वत ले रहा था, ये चर्चा का विषय है.

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वैशाली में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार
CLERK ARRESTED IN VAISHALI
निगरानी का एक्शन
CLERK ARRESTED IN VAISHALI

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