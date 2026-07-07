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बिहार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

फाइल बढ़ाने के एवज में मांगी रिश्वत: पीडीएस दुकानदार किशन कुमार ने पैसे देने से इंकार कर दिया और इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में कर दी, जिसका सत्यापन करने के बाद मंगलवार को निगरानी की टीम ने अनुमंडल कार्यालय से ही रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार: बताया जा रहा है कि लालगंज प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीनारायणपुर स्थित पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस एसडीएम ने जांच के बाद निलंबित किया था लेकिन न्यायालय से दुकान का लाइसेंस बहाल कर दिया गया. जिसका फाइल आगे बढ़ाने के एवज में लिपिक सुमन सौरभ रिश्वत मांग रहा था.

पटना ले गई टीम: निगरानी की टीम उसे अपने साथ पटना ले गई है, जहां उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा. डीएसपी सतीश चंद्र माधव ने कहा कि डीएस दुकानदार से रिश्वत लेते लिपिक सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया गया है.

"लालगंज के जनवितरणप्रणाली दुकानदार किशन कुमार से काम के बदले हाजीपुर अनुमंडल आपूर्ति कार्यालय के लिपिक सुमन कुमार ने 2 हजार रुपये की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा."- सतीश चंद्र माधव, डीएसपी, निगरानी विभाग

निगरानी विभाग के इस कार्रवाई के दौरान समाहरणालय परिसर में काफी देर तक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अफरातफरी का माहौल बना रहा. जिला मुख्यालय में डीएम सहित जिले के कई अधिकारी बैठते है. ऐसे में वहां लिपिक सुमन सौरभ खुलेआम रिश्वत ले रहा था, ये चर्चा का विषय है.

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