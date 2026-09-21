आगरा में रिश्वत आरोपी क्लर्क निलंबित; दो शिक्षकों की शिकायत पर BSA ने लिया एक्शन
बीएसए ने गंभीर अनियमितताओं और कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 9:43 AM IST
आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह की कार्रवाई लगातार जारी है. पहले बिना मान्यता संचालित स्कूलों पर कार्रवाई की गई. अब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खेरागढ़ में तैनात कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा पर गाज गिरी है.
बीएसए ने गंभीर अनियमितताओं और कदाचार के आरोप में तत्काल प्रभाव से कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा को निलंबित कर दिया है. आरोपी अभिनंदन शर्मा के पास विकासखंड बरौली अहीर का अतिरिक्त प्रभार भी था. बीएसए की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है.
आगरा बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय इकथरा बरौली अहीर के सेवानिवृत्त शिक्षक चंद्रकांत दुबे के सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान से संबंधित पत्रावली को नियमानुसार आगे बढ़ाने और विभागीय कार्रवाई के एवज में रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी.
इस मामले में 8 सितंबर को उनकी बेटी कल्पना दुबे की ओर से लिखित में शिकायत की थी. विभाग में लेनदेन को लेकर हंगामा हुआ था. इस पर 17 सितंबर को सुनवाई में कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया.
इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय कबूलपुरा, बरौली अहीर के सहायक अध्यापक मोहम्मद आरिफ की वेतन वृद्धि अवरुद्ध होने के बावजूद नियमविरुद्ध चयन वेतनमान का आवेदन स्वीकृत कराने के प्रयास में भी संलिप्तता का आरोप है.
बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि इस तरह का काम पद के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता है. इसलिए, बाबू अभिनंदन शर्मा को निलंबित किया गया है.
निलंबन अवधि में कनिष्ठ सहायक अभिनंदन शर्मा को खंड शिक्षाधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय से संबद्ध किया है. बिना पूर्व अनुमति संबद्ध मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी.
बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित अनुशासनिक जांच के लिए खंड शिक्षाधिकारी एत्मादपुर महेंद्र सिंह को जांच अधिकारी बनाया है. इन्हें 45 दिन में इस मामले की जांच करके आरोप पत्र तैयार कराने और गुण-दोष के आधार पर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी है.
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