पुलिस जवान को क्लर्क ने मारी थी गोली, प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला मामला, आरोपी गिरफ्तार
पलामू में पुलिस के जवान की एक क्लर्क ने गोली मारकर हत्या की थी. मामला प्रेस प्रसंग से जुड़ा निकला है.
Published : May 9, 2026 at 8:10 PM IST
पलामू: सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया में पुलिस जवान पवन कुमार को 7.65 एमएम की पिस्टल से गोली मारी गई थी. यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था. इसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है. दरअसल जवान पवन सिंह को तीन मई को सरकारी क्लर्क ऋषभ सिंह ने गोली मार दी थी. बाद में ऋषभ सिंह ने छह मई को पलामू कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
मामले का पुलिस ने किया खुलासा
पुलिस ने ऋषभ सिंह को रिमांड पर लिया और पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया. ऋषभ सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने गोलीकांड में इस्तेमाल होने वाले 7.65 एमएम का पिस्टल बरामद किया है. इसके साथ ही एक बाइक को भी जब्त किया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि यह पूरी घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई है. एसपी ने कहा कि आरोपी को रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद पिस्टल बरामद हुई है.
मृतक पुलिस जवान पवन चंदवा थाने में था तैनात
पुलिस जवान पवन सिंह का लातेहार जिले के चंदवा थाने पोस्टिंग थी. वहीं आरोपी ऋषभ सरकारी क्लर्क है और लातेहार के बरवाडीह के इलाके में सरकारी स्कूल में तैनात है. वह पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर के बिरसानगर के रहने वाला है, जबकि पुलिस जवान पवन सिंह लातेहार के मणिका के रहने वाले हैं. पुलिस की इस कार्रवाई में डीएसपी राजीव रंजन, सदर थाना प्रभारी लालाजी समेत कई पुलिस जवान मौजूद थे.
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