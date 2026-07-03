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मेरठ में DIOS कार्यालय में तैनात क्लर्क गिरफ्तार; 25 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा भी दर्जकर लिया है.

मेरठ में क्लर्क गिरफ्तार
मेरठ में क्लर्क गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:02 PM IST

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मेरठ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय के क्लर्क राजीव सिंघल को 25 हजार की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है. एक कर्मचारी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम आरोपी को गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाने ले गई.



पीड़ित महिपाल सिंह ने बताया कि इसी महीने वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उन्होंने डीआईओएस कार्यालय में सम्पर्क किया और ये जानने की कोशिश की थी कि उनके जीपीएफ को वह किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि लेखाधिकारी राजीव सिंघल ने उनसे पहले 50 हजार रुपये की मांग की और फिर अगले दिन घूस की रकम एक लाख रुपये कर दी.


उन्होंने आरोप लगाया कि क्लर्क ने कहा कि पेंशन के कागजात तैयार करने में महीनों लगते हैं. उनका आरोप है कि क्लर्क ने उनसे पैसों का इंतजाम करने के लिये कहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले 50 हजार रुपये मांगे गए फिर एक लाख रुपये की मांग की. जिस पर जब उन्होंने बताया कि वह तो छोटे से कर्मचारी हैं, वह इतना पैसा कैसे देंगे? आरोप है कि इसके बाद क्लर्क ने फिर 40 हजार रुपये की मांग की. शुक्रवार को 25 हजार रुपये लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें धर दबोचा है. गिरफ्तारी के बाद टीम पूछताछ कर रही है.

इस मामले में सिविल लाइन थाने में पुलिस ने मुकदमा भी दर्जकर लिया है. महिपाल सिंह ने बताया कि पेंशन के पैसे से रिश्वत लेने के लिए बाबू ने कई बार जगह भी बदली थी. एंटी करप्शन टीम के प्रभारी दुर्गेश कुमार ने बताया कि महिपाल सिंह एक इंटर कॉलेज में तैनात हैं. उन्होंने टीम से सम्पर्क किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

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