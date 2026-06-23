पेंशन बनवाने के एवज में मांगी ₹50 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने PWD क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा
फाइल पास करने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत, पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिछाया था जाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 5:34 PM IST
लखीमपुर खीरी: जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने लोक निर्माण विभाग (PWD) प्रांतीय खंड-1 में तैनात एक वरिष्ठ लिपिक को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी एक मृतक कर्मचारी की पेंशन फाइल आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत ले रहा था.
जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड-1 कार्यालय में कार्यरत एक लोडर कर्मचारी की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई थी. कर्मचारी की मौत के बाद उसकी मां और पत्नी पेंशन स्वीकृत कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के चक्कर काट रही थी. आरोप है कि विभाग में तैनात वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार ने पेंशन फाइल को आगे बढ़ाने और स्वीकृत कराने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.
इस बात की शिकायत पीड़िता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए. उसके बाद लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने सीओ टीपी वर्मा के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.
पूर्व निर्धारित योजना के तहत मंगलवार को पीड़िता ने आरोपी लिपिक को रिश्वत की रकम सौंपी. जैसे ही संजय कुमार ने 50 हजार रुपये अपने कब्जे में लिए, पहले से मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा. कार्रवाई के दौरान विभागीय कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
एंटी करप्शन ब्यूरो के सीओ टीपी वर्मा ने बताया कि मृतक कर्मचारी की पेंशन बनाए जाने के एवज में आरोपी लिपिक रिश्वत की मांग कर रहा था. पीड़िता की शिकायत पर जांच कराई गई, जिसमें मामला सही पाया गया. इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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