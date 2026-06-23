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पेंशन बनवाने के एवज में मांगी ₹50 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने PWD क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा

पेंशन बनवाने के एवज में मांगी ₹50 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने PWD क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने लोक निर्माण विभाग (PWD) प्रांतीय खंड-1 में तैनात एक वरिष्ठ लिपिक को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी एक मृतक कर्मचारी की पेंशन फाइल आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत ले रहा था. पेंशन बनवाने के एवज में मांगी ₹50 हजार की घूस, एंटी करप्शन टीम ने PWD क्लर्क को रंगे हाथों दबोचा (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड-1 कार्यालय में कार्यरत एक लोडर कर्मचारी की कुछ समय पूर्व मृत्यु हो गई थी. कर्मचारी की मौत के बाद उसकी मां और पत्नी पेंशन स्वीकृत कराने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के चक्कर काट रही थी. आरोप है कि विभाग में तैनात वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार ने पेंशन फाइल को आगे बढ़ाने और स्वीकृत कराने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.