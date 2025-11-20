ETV Bharat / state

पलामू के चैनपुर अंचल कार्यालय का बड़ा बाबू गिरफ्तार, नकल देने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

पलामू: जिले में घूस लेने के आरोप में चैनपुर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद राम को एसीबी ने गिरफ्तार किया है. बड़ा बाबू विनोद राम पर म्यूटेशन की नकल देने के नाम पर घूस लेने का आरोप है. विनोद राम मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द पूर्णाडीह के रहने वाले हैं. वे पिछले कई वर्षों से चैनपुर अंचल कार्यालय में तैनात थे.

कार्रवाई के संबंध में पलामू प्रमंडलीय एसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और मामले की जानकारी दी गई है. एसीबी की तरफ से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि चैनपुर के रहने वाले अनुज कुमार ने अपने जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया था. म्यूटेशन होने के बाद मनोज कुमार लगातार चैनपुर अंचल कार्यालय में नकल लेने के लिए दौड़ लगा रहा था.

इस दौरान अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू विनोद राम ने नकल देने की एवज में 10 हजार घूस मांगा था. मनोज कुमार घूस नहीं देना चाहते थे और पूरे मामले को लेकर एसीबी से शिकायत की थी. गुरुवार को पलामू प्रमंडल एसीबी की टीम ने पूरे मामले में ट्रैप लगाते हुए चैनपुर अंचल कार्यालय से बड़ा बाबू विनोद राम को 5500 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.



चैनपुर अंचल कार्यालय अधिकारी विनोद राम की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने विनोद राम के घर की तलाशी भी ली, हालांकि इसमें कुछ नहीं मिला. मेडिकल जांच के बाद विनोद राम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तैयारी है. बता दें कि एक लंबे समय बाद पलामू के इलाके में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है.