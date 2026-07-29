पूरी रात दौड़ती रही दो थानों की पुलिस..अंत में होटल के बाथरूम में मिला क्लर्क
मुंगेर में अपहरण की ऐसी साजिश रची गयी, जिसने दो थानों की पुलिस के पसीने छुड़ा दिए. पढ़ें हैरान करने वाली खबर..
Published : July 29, 2026 at 2:33 PM IST
मुंगेर: रात के करीब 11:30 बजे थे. चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था. तभी मुंगेर जिले के धरहरा थाना में पुलिसकर्मियों के मोबाइल की घंटी बजी. फोन करने वाला जिले के अमारी निवासी सचिन कुमार था. उसकी आवाज में घबराहट, डर थी. एक अजीब सी बेबसी महसूस की जा सकती थी.
फोन की घंटी ने मचाया हड़कंप: उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के होश उड़ा दिए. सचिन ने फोन पर कहा कि उसके भाई मनीष कुमार का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया है. मनीष कुमार शिक्षा विभाग में एक क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. मामला सरकारी मुलाजिम से जुड़ा था, इसलिए सस्पेंस और खतरा दोनों थे.
फोन बंद होने से मामला गहराया: फोन पर सचिन ने बताया कि मनीष ने किसी तरह बदमाशों की नजरों से छिपकर उसे कॉल किया था. वह बुरी तरह रो रहा था. रोते-रोते वह सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा था कि 'किसी भी तरह उसकी जान बचा ली जाए.' इस कॉल के बाद मनीष का फोन बंद हो गया, जिससे मामला और गहरा गया.
कहानी ने ली दूसरी मोड़: अपहरण की सूचना मिलते ही धरहरा थाना पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई. थानाध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने बिना एक पल गंवाए मनीष के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया. तकनीकी जांच की तो ऐसी जानकारी मिली कि कहानी में एक नयी मोड़ ले ली.
दो थानों की पुलिस खोज में जुटी: मनीष के मोबाइल की आखिरी लोकेशन धरहरा में नहीं, बल्कि पड़ोसी थाना जमालपुर क्षेत्र में दिखाई दे रही थी. समय तेजी से बीत रहा था और मामला बेहद संवेदनशील था. इसलिए धरहरा पुलिस ने तुरंत जमालपुर थाना पुलिस से संपर्क किया. दोनों थानों की पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त और बड़ी छापेमारी अभियान शुरू की.
कई जगहों पर छापेमारी: पूरी रात पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहीं. पुलिस की अलग-अलग टीमें मनीष की तलाश में हर संभावित ठिकाने पर छानबीन की. आखिरकार, मोबाइल लोकेशन के सुराग का पीछा करते हुए देर रात पुलिस की गाड़ियां जमालपुर विनायक होटल के सामने जाकर रुकीं. होटल के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई.
होटल के बाथरूम में खुला राज: भारी तनाव के बीच पुलिस टीम होटल के अंदर दाखिल हुई. एक-एक कर कमरों की तलाशी ली जाने लगी. तभी पुलिस की नजर एक कमरे के भीतर बने बाथरूम पर पड़ी. उसका दरवाजा अंदर से लॉक था. पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई.
बदहवास हालत में मिला क्लर्क: कमरे में सस्पेंस अपने चरम पर था. पुलिस अधिकारियों ने काफी देर तक आवाज लगाई, मनीष को समझाया और दरवाजा खोलने को कहा. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बाथरूम का कुंडा अंदर से खुला. दरवाजा खुलते ही मनीष कुमार बेहद बदहवास हालत में बाहर निकला.
शराब की दुर्गंध ने किया भंडाफोड़: मनीष को पूरी तरह सुरक्षित देखकर पुलिस ने राहत की सांस तो ली, लेकिन जैसे ही अधिकारी उसके करीब पहुंचे, वे हैरान रह गए. मनीष के मुंह से शराब की बेहद तेज दुर्गंध आ रही थी. अपहरण के इस हाई-वोल्टेज ड्रामे में पुलिस को अब कुछ गड़बड़ होने का अहसास होने लगा था.
शराब के नशे में टुल था क्लर्क: रहस्य की इस आखिरी परत को खोलने के लिए पुलिस मनीष को तुरंत हिरासत में लेकर जमालपुर थाना पहुंची. वहां ब्रेथ एनालाइजर मशीन से मनीष की जांच की गई. जब जांच की रिपोर्ट सामने आई, तो उसने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर दिया. मनीष के शरीर में शराब की भारी मात्रा होने की पुष्टि हुई.
अपहरण की झूटी कहानी: जब पुलिस ने अपहरण के दावों की कड़ाई से पड़ताल की, तो सच आईने की तरह साफ हो गया. मनीष के साथ अपहरण की कोई वारदात हुई ही नहीं थी. उसने अत्यधिक शराब के नशे में खुद ही अपने किडनैपिंग की यह पूरी मनगढ़ंत और झूठी कहानी रची थी. इस एक झूठ की वजह से पुलिस और मनीष के परिजन पूरी रात परेशान रहे.
आश्चर्यचकित रह गयी पुलिस: पूरी रात चली पुलिस की भारी मशक्कत का अंत इस तरह की झूठी और गैर-जिम्मेदाराना हरकत से होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था. इस घटना ने साफ कर दिया कि किस तरह एक झूठी अफवाह पुलिस के कीमती समय और संसाधनों को बर्बाद कर सकती है. धरहरा थानाध्यक्ष ने बताया कि मनीष के द्वारा शराब के नशे में झूठी कहानी बनायी गयी थी.
"पुलिस को झूठी सूचना देना बेहद गंभीर मामला है. ऐसे मामलों में कानून के दायरे में रहकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून और पुलिस प्रशासन को इस तरह गुमराह करने का दुस्साहस न करे." -सोनू कुमार, थानाध्यक्ष, धरहरा मुंगेर
पुलिस ने क्लर्क को भेजा जेल: थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब पीने की आधिकारिक पुष्टि होने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में मनीष कुमार के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है. मनीष कुमार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है.
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