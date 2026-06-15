ETV Bharat / state

करनाल में DC ऑफिस में चल रही थी रिश्वतखोरी, ACB ने क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

हरियाणा के करनाल में डीसी ऑफिस में क्लर्क को रंगे हाथों रिश्वत लेते एसीबी ने अरेस्ट किया है.

Clerk arrested for taking a bribe at Karnal DC office
करनाल में DC ऑफिस में चल रही थी रिश्वतखोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 15, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : हरियाणा के करनाल में डीसी ऑफिस में रिश्वतखोरी पर एसीबी ने बड़ा प्रहार करते हुए असलहा लाइसेंस के नाम पर रिश्वत लेने वाला क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

एसीबी का एक्शन : हरियाणा स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए करनाल के डीसी कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. असलहा(हथियार) लाइसेंस बनवाने के नाम पर लाखों रुपये की डील करने के आरोपों के बीच हुई इस कार्रवाई ने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिश्वत लेते ही दबोचा गया कर्मचारी : एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने डीसी ऑफिस की आरके शाखा में कार्यरत असिस्टेंट (क्लर्क) अनिल कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. ये कार्रवाई शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से की गई. जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया.

पहले भी ले चुका था ₹10 हजार : एसीबी के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से असलहा लाइसेंस बनवाने के लिए शुरुआत में 20,000 रुपए की मांग की थी. शिकायतकर्ता से वो 10,000 रुपए पहले ही ले चुका था, जबकि शेष 10,000 रुपए लेते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस कार्रवाई को एसीबी की ट्रैप टीम ने पूरी सतर्कता और गोपनीयता के साथ अंजाम दिया. एसीबी अब इस पूरे नेटवर्क और संभावित अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

शिकायतकर्ता की पहचान रखी गई गोपनीय : एसीबी अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. विभाग का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को हर संभव संरक्षण दिया जाएगा.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : एसीबी करनाल टीम के प्रभारी सुल्तान सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

जनता से सहयोग की अपील : सुल्तान सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी सरकारी विभाग में रिश्वत मांगी जाती है या भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई जानकारी है तो उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत पर निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सिविल सर्जन रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : भिवानी में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, महिला थाना की SHO रिश्वत लेते गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : पानीपत में रिश्वतखोर SHO गिरफ्तार, 10 हजार लेते विजिलेंस ने दबोचा

TAGGED:

KARNAL CLERK ARRESTED
KARNAL DC OFFICE ARREST
करनाल में क्लर्क अरेस्ट
हरियाणा स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो
KARNAL CLERK ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.