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सीबीआई जांच में बेदाग निकले: बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी की याचिका को लोकपाल ने किया खारिज

ट्रॉमा सेंटर में खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी मामले को लोकपाल न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने खारिज कर दिया.

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ट्रॉमा सेंटर में खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी मामले को लोकपाल न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने खारिज कर दिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:55 AM IST

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वाराणसी: आईएमएस बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार और अन्य कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर लोकपाल की तरफ से जांच के आदेश के बाद इसे अब लोकपाल ने खारिज कर दिया है.

ट्रॉमा सेंटर में मशीनों और सामानों सहित दवाइयां की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोकपाल न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 7 मेंबर वाली पीठ ने 21 मई को इसे खारिज कर दिया है.

अप्रैल के महीने में यह शिकायत राज नारायण मौर्य की तरफ से की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद जांच हुई है.

ये शिकायतें सीबीआई केंद्र लोकपाल सहित कई जांच एजेंसियों से की गई थी. जांच सीबीआई से करवाई गई और जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट मिलने पर पीठ ने फैसला दिया.

लोकपाल की पीठ ने खरीदारी को नियमानुसार बताया है और कहा है कि जिन लोगों ने शिकायत की है उनकी तरफ से कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है.

फिलहाल जांच कर रही सीबीआई ने 24 पेज के आदेश में ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह को खरीद संबंधी सभी आरोपों से मुक्त किया है.

ट्रॉमा सेंटर में मशीन मरीजों की जांच इलाज के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी जेम पोर्टल से की गई थी, जो नियमानुसार सही माना जाता है.

इस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कैग के साथ ही चीफ विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल सहित सीबीआई से शिकायत करवाई थी. अप्रैल के महीने में हुई शिकायत के बाद जांच शुरू हुई और लोकपाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को करने के लिए कहा सीबीआई की टीम ने बीएचयू पहुंच कर खरीद और उससे जुड़ी दूसरी शिकायतों की जांच की थी. दस्तावेज भी देखे थे और बयान भी दर्ज किए थे, जो इससे संदर्भित अधिकारी थे.

सीबीआई ने जांच रिपोर्ट लोकपाल को दी है इसके बाद लोकपाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए सीबीआई की रिपोर्ट की समीक्षा की और 21 मई को अपना फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया कि जो भी सामान खरीदे गए हैं वह नियमानुसार खरीदे गए हैं.

दूसरे चिकित्सा संस्थानों से कम दाम पर ही खरीदे गए हैं. खरीदारी में पारदर्शिता बरती गई है. इसलिए अपील खारिज की जाती है.

इस बारे में ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में खरीदारी की शिकायतों पर लोकपाल की पीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें सीबीआई की जांच रिपोर्ट का हवाला स्पष्ट है. जेम्स पोर्टल से सभी खरीदारी नियमानुसार की गई है.

फैसले से यह साफ हो गया है कि लोग अनावश्यक विवादों से संस्थान की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ट्रॉमा सेंटर में मरीजों का बेहतर इलाज जांच और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही है जिसकी वजह से इन चीजों को बार-बार किया जा रहा है. फिलहाल इस फैसले नहीं है स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ बेवजह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है.

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