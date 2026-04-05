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रायबरेली एम्स में स्वच्छता पखवाड़ा; वॉकथॉन से दिया साफ-सफाई का संदेश, छात्रों और कर्मचारियों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं

एम्स रायबरेली में स्वच्छता अभियान. ( Photo Credit : ETV Bharat )