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रायबरेली एम्स में स्वच्छता पखवाड़ा; वॉकथॉन से दिया साफ-सफाई का संदेश, छात्रों और कर्मचारियों के लिए होंगी प्रतियोगिताएं

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली द्वारा 1 से 15 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा.

एम्स रायबरेली में स्वच्छता अभियान.
एम्स रायबरेली में स्वच्छता अभियान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:51 AM IST

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रायबरेली : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली द्वारा 1 से 15 अप्रैल तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है. यह कार्यक्रम संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रो. अमिता जैन के मार्गदर्शन एवं स्वच्छता पखवाड़ा अध्यक्ष डॉ. सुयश सिंह के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है. इस वर्ष पखवाड़ा की थीम है, “हर घर स्वच्छ हर घर स्वस्थ”.

एम्स रायबरेली में स्वच्छता अभियान.
एम्स रायबरेली में स्वच्छता अभियान. (Photo Credit : ETV Bharat)

जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के दूसरे दिन परिसर के भीतर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु कार्यकारी निदेशक आवास से लेकर मुख्य द्वार तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया. कार्यकारी निदेशक ने सुबह 6:30 बजे वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वॉकथॉन में उप-निदेशक (प्रशासन), कर्नल अखिलेश सिंह, वित्तीय सलाहकार, कर्नल यू एन राय, अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. नीरज कु. श्रीवास्तव सहित संकाय सदस्य छात्र, अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी उपस्थित थे.

डॉ. नीरज श्रीवास्तव के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आगामी 15 दिनों तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान एवं जनसहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. जिससे अस्पताल परिसर में स्वच्छता को और सुदृढ़ किया जा सके. एम्स, रायबरेली के ओपीडी द्वार पर 15 अप्रैल तक स्वच्छता के प्रति लोगों का ध्यानाकर्षण करने हेतु शपथ एवं हस्ताक्षर कैंपेन चलाया जाएगा. 6, 9 और 13 अप्रैल को आस-पास के मुख्य स्थानों पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने हेतु आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अन्य गतिविधियों में कार्मिकों एवं छात्रों के लिए निबंध, पोस्टर, रंगोली और स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता अस्पताल परिचरों हेतु प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित होंगे.

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