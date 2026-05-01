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हाथरस: अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर कलक्टर साहब ने खुद लगाई झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश दिया

कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालय कक्षों, गलियारों, शौचालयों की बड़ी पैमाने पर सफाई.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस
अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 5:33 PM IST

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हाथरस: 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, इस मौके पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को श्रम के महत्व एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

सफाई अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालय कक्षों, गलियारों, शौचालयों, परिसर के खुले क्षेत्रों, पार्किंग स्थल, अधिवक्ता कार्यालयों की व्यापक रूप से सफाई की गई, साथ ही अनावश्यक कचरे का निष्पादन, अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव एवं स्वच्छता मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि गंदगी जहां होती है, वहां, काम करने का मन नहीं करता, हमारा चरित्र भी इसी से रिफ्लेक्ट होता है. आज हमने पूरी कलेक्ट्रेट की एक-एक दीवार और छत का साफाई की है, साथ ही बहुत सी ऐसी जगह हैं, जहां आदमी जा नहीं पाता, उन जगहों को भी साफ किया गया है.

उन्होंने कहा, सुव्यवस्थित और सकारात्मक कार्यस्थल न केवल हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आमजन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है, यदि हम अपने कार्यस्थल और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, तो न केवल स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, बल्कि हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और ‘स्वच्छ भारत’ के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाते रहें.

जिलाधिकारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस केवल श्रमिकों के सम्मान का दिन ही नहीं है, बल्कि यह हमें श्रम की गरिमा को समझने और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है.

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