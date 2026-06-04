गोरखपुर में चला स्वच्छता अभियान, मेयर ने चलाई झाड़ू; CM योगी के जन्मदिन की तैयारियां तेज
स्वच्छता अभियान के साथ-साथ आगामी 15 दिनों तक व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 12:02 PM IST
गोरखपुर: 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव को लेकर गोरखपुर में उत्साह का माहौल है. जन्मोत्सव से एक दिन पहले शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने रामगढ़ ताल और नौका विहार से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया. गोरखपुर के मेयर के साथ नगर आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव के पूर्व गोरखपुर के नगर को साफ सुथरा बनाने का आह्वान किया.
गोरखपुर के मेयर मंगलेश श्रीवास्तव ने खुद झाड़ू उठाकर रामगढ़ ताल और नौका विहार पर सफाई अभियान चलाया. इस दौरान भाजपा के महानगर अध्यक्ष समेत कई पार्षद भी शामिल हुए. सभी ने मिलकर परिसर की सफाई कर स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया.
इस अवसर पर नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होने के कारण कार्यकर्ताओं और नागरिकों में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है. सभी लोग बढ़-चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं.
गोरखपुर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन और विश्व पर्यावरण दिवस एक ही दिन होने के कारण नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ-साथ आगामी 15 दिनों तक व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. नगर निगम ने 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे जनसहभागिता के माध्यम से पूरा किया जाएगा.
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भी अभियान में भाग लेते हुए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और हरित वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा.
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