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गोरखपुर में चला स्वच्छता अभियान, मेयर ने चलाई झाड़ू; CM योगी के जन्मदिन की तैयारियां तेज

गोरखपुर में चला स्वच्छता अभियान, मेयर ने चलाई झाड़ू. ( Photo Credit: ETV Bharat )