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दिल्ली: यमुना की सफाई के लिए सभी यमुना घाट पर आज महाअभियान, CM बोली- यमुना को साफ करना हम सभी का काम

यमुना की सफाई महाअभियान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में "सेवा संकल्प अभियान" के तहत आज, 18 अक्टूबर 2026 को यमुना नदी की सफाई के लिए एक बड़ा महाअभियान "चलो यमुना" (स्वच्छ यमुना प्रहरी) शुरू किया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में हजारों नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, NGOs और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया है.

यह विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली के प्रमुख यमुना घाटों पर सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक एक साथ चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया. इस दौरान यमुना साफ करने पहुंचे हौज खास इलाके से पहुंचे निगम पार्षद कमल भारद्वाज बताते हैं कि देखिए आज 18 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या संदेश दिया गया था कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में जहां-जहां यमुना घाट है वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.