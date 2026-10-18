दिल्ली: यमुना की सफाई के लिए सभी यमुना घाट पर आज महाअभियान, CM बोली- यमुना को साफ करना हम सभी का काम
यमुना को साफ करना हम सभी का काम है और हम इसे साफ करके रहेंगे- सीएम रेखा
Published : October 18, 2026 at 9:08 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में "सेवा संकल्प अभियान" के तहत आज, 18 अक्टूबर 2026 को यमुना नदी की सफाई के लिए एक बड़ा महाअभियान "चलो यमुना" (स्वच्छ यमुना प्रहरी) शुरू किया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में हजारों नागरिकों, भाजपा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, NGOs और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया है.
यह विशेष स्वच्छता अभियान दिल्ली के प्रमुख यमुना घाटों पर सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक एक साथ चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया. इस दौरान यमुना साफ करने पहुंचे हौज खास इलाके से पहुंचे निगम पार्षद कमल भारद्वाज बताते हैं कि देखिए आज 18 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या संदेश दिया गया था कि दिल्ली के सभी 70 विधानसभा में जहां-जहां यमुना घाट है वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.
जिसके तहत आज हम लोग निजामुद्दीन यमुना घाट पर पहुंचे हैं और हम लोग यहां पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं. हम लोग यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यमुना हम सब की है और यमुना को साफ करने के जिम्मेदारी पूरे दिल्ली के लोगों की है. इसलिए सभी लोगों को यमुना की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए कोई भी ऐसी सामग्री यमुना में ना डालें जिससे यमुना गंदी हो.
#WATCH दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "...आज सफाई के दौरान मैंने देखा कि यहां पर भगवान के कपड़े, खंडित मूर्तियां, पूजा-सामग्री यहां पड़ी मिलीं। यह सभी चीजें यमुना में लोग प्रवाहित करने के लिए छोड़ जाते हैं और यमुना दूषित होती चली जाती है। यमुना के दूषित होने के और भी… https://t.co/sWC90ZkoAW pic.twitter.com/bUnhB5rJFk— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 18, 2026
यमुुना को साफ करने का काम सरकार कर रही- सीएम रेखा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "...आज सफाई के दौरान मैंने देखा कि यहां पर भगवान के कपड़े, खंडित मूर्तियां, पूजा-सामग्री यहां पड़ी मिलीं। यह सभी चीजें यमुना में लोग प्रवाहित करने के लिए छोड़ जाते हैं और यमुना दूषित होती चली जाती है. यमुना के दूषित होने के और भी कारण हैं मगर उन सभी पर सरकार काम कर रही है. हम अपने जीवन जीने की पद्धति को ऐसा बनाएं कि यमुना में किसी भी प्रकार की गंदगी न पहुंचे; चाहे वो पूजा-सामग्री हो, भगवान के वस्त्र हो, खंडित मूर्तियां हो या फिर कुछ और हो. यहां पर प्लास्टिक, रैपर डाल दिए जाते हैं, वो नहीं डालने चाहिए. यमुना को साफ करना हम सभी का काम है और हम इसे साफ करके रहेंगे..."
वही हम आपको बता दें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली में यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक के वॉटर सीवेज और पुनर्जीवन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर उन पर तेजी से काम किया जा रहा है. 'मेरी यमुना, स्वच्छ यमुना, मेरी जिम्मेदारी' के नारे के साथ इसे एक जन-आंदोलन का रूप दिया गया है ताकि लोग नदी में प्लास्टिक या अन्य कचरा न फेंकने का संकल्प लें.
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