सफइतिन दीदी और सफइता भैया ने बढ़ाया उत्साह, जनभागीदारी से दिया स्वच्छ कोरिया का संदेश
प्रेमाबाग परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया. अभियान का विशेष आकर्षण जिले के स्वच्छता शुभंकर रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 7:02 PM IST
कोरिया: स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता और सामूहिक सहभागिता का प्रेरक उदाहरण गुरुवार को बैकुंठपुर के प्रेमाबाग परिसर में देखने को मिला. जिला प्रशासन कोरिया द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर श्रमदान किया.
बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए
‘साथी हाथ बंटाना’ की भावना के साथ आयोजित इस अभियान में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर कोरिया के निर्माण का संकल्प लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने की.
प्रेमाबाग परिसर में श्रमदान, साफ सफाई का संदेश
स्वच्छता अभियान के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने प्रेमाबाग परिसर में फैले कचरे की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया. श्रमदान करते हुए नागरिकों ने परिसर को साफ-सुथरा बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई.
कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. जिस तरह लोग अपने घर और शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसी तरह कार्यालयों, बाजारों, बाग-बगीचों और सार्वजनिक स्थानों को भी साफ रखना जरूरी है.
कलेक्टर की अपील
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, कपड़े के थैलों को अपनाएं और कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें. उन्होंने कहा कि स्वच्छता को जीवन की आदत बनाने से ही स्वस्थ समाज और स्वच्छ वातावरण का निर्माण संभव होगा.
कचरा पृथक्करण की दी जानकारी
जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा पृथक्करण की जानकारी दी. उन्होंने हरे, नीले, काले और लाल डस्टबिन के उपयोग के बारे में बताया और गीले, सूखे, घरेलू खतरनाक और जैव-चिकित्सा कचरे को अलग-अलग रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कचरे का सही प्रबंधन ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
दो घंटे में हटाया गया कचरे का ढेर
कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेमाबाग परिसर में पड़े कचरे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने आसपास के नागरिकों से भी अपील की कि घरों से निकलने वाले कचरे को मैदान या नालियों में न डालें. निर्देश के बाद नगर पालिका द्वारा तेजी से कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर परिसर में पड़े कचरे को हटाकर साफ-सफाई पूरी कर ली गई.
‘सफइतिन दीदी’ और ‘सफइता भैया’ ने बढ़ाया उत्साह
अभियान का विशेष आकर्षण जिले के स्वच्छता शुभंकर ‘सफईतिन दीदी’ और ‘सफईता भैया’ रहे. शुभंकरों ने लोगों को स्वच्छता, पुनर्चक्रण और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक किया. अभियान के समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने स्वच्छ, सुंदर और हरित कोरिया के निर्माण में सक्रिय योगदान देने तथा स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने का सामूहिक संकल्प लिया.
कलेक्टर रोक्तिमा यादव का सख्त निर्देश, बोलीं- पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कोरिया जिले में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, पति ही निकला हत्यारा, गुमराह करने के लिए बेटे पर लगा रहा था आरोप
बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार