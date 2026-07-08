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वाराणसी में गंगा के दूसरे छोर पर चला स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे और नगर निगम ने उठाया रेत पर जमा 1000 किलो कूड़ा

​नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक ने कहा कि "गंगा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं प्रदूषण रूपी दर्द."

वाराणसी में गंगा के दूसरे छोर पर चला स्वच्छता अभियान
वाराणसी में गंगा के दूसरे छोर पर चला स्वच्छता अभियान (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 3:44 PM IST

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वाराणसी : बाढ़ के मौसम से पहले नमामि गंगे और नगर निगम ने गंगा के दूसरे छोर (रेत वाले हिस्से) पर बुधवार को एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया. इस दौरान रेती पर फैले करीब 1000 किलोग्राम (एक टन) कचरा हटाया गया. भारी मात्रा में पॉलीथिन और अन्य कचरे को हटाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया, ताकि गंगा में प्रदूषण न फैले.

वाराणसी नगर निगम की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बाढ़ के मौसम से पहले नमामि गंगे और नगर निगम ने गंगा के दूसरे छोर (रेत वाले हिस्से) पर एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया है. इस दौरान रेतीले किनारों पर जमा भारी मात्रा में पॉलीथिन और अन्य कचरे को हटाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया, ताकि गंगा में प्रदूषण न फैले.

श्रमदान के दौरान करीब 1000 किलो भारी मात्रा में कपड़े, पॉलीथिन, प्लास्टिक बोतलें, पूजन सामग्री आदि एकत्रित की गई. एकत्रित किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्धारित नाव में रखकर प्लांट की ओर रवाना किया गया. गंगा पार उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच "सबका साथ हो, गंगा साफ हो" का नारा भी बुलंद किया गया.

इस दौरान ​नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के उस पार भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. हमें विचार करना की जरूरत है कि जिस गंगा किनारे हम असीम शांति और सुकून पाते हैं, वहां हम ढेरों गंदगी छोड़ आते हैं. सदियों से गंगा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं प्रदूषण रूपी दर्द.

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है. बेहतर नतीजे हासिल हों और स्वच्छता रैंकिंग भी सुधरे, इसके लिए हर तरफ सफाई की जा रही है. ऐसे में नगर निगम बारिश के समय में शहर के अलावा घाटों और गंगा उस पार को लेकर भी सजग है. इसी क्रम में यह स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है.

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