ETV Bharat / state

वाराणसी में गंगा के दूसरे छोर पर चला स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे और नगर निगम ने उठाया रेत पर जमा 1000 किलो कूड़ा

वाराणसी : बाढ़ के मौसम से पहले नमामि गंगे और नगर निगम ने गंगा के दूसरे छोर (रेत वाले हिस्से) पर बुधवार को एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया. इस दौरान रेती पर फैले करीब 1000 किलोग्राम (एक टन) कचरा हटाया गया. भारी मात्रा में पॉलीथिन और अन्य कचरे को हटाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया, ताकि गंगा में प्रदूषण न फैले.

वाराणसी नगर निगम की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बाढ़ के मौसम से पहले नमामि गंगे और नगर निगम ने गंगा के दूसरे छोर (रेत वाले हिस्से) पर एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया है. इस दौरान रेतीले किनारों पर जमा भारी मात्रा में पॉलीथिन और अन्य कचरे को हटाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया, ताकि गंगा में प्रदूषण न फैले.

श्रमदान के दौरान करीब 1000 किलो भारी मात्रा में कपड़े, पॉलीथिन, प्लास्टिक बोतलें, पूजन सामग्री आदि एकत्रित की गई. एकत्रित किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्धारित नाव में रखकर प्लांट की ओर रवाना किया गया. गंगा पार उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच "सबका साथ हो, गंगा साफ हो" का नारा भी बुलंद किया गया.

इस दौरान ​नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा के उस पार भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. हमें विचार करना की जरूरत है कि जिस गंगा किनारे हम असीम शांति और सुकून पाते हैं, वहां हम ढेरों गंदगी छोड़ आते हैं. सदियों से गंगा ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं प्रदूषण रूपी दर्द.