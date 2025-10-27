शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में महिला से रेप, सफाई कर्मचारी बहाने से डॉक्टर को बुलाने साथ ले गया, स्टाफ वॉशरूम में बंद किया
पीड़िता का आरोप है कि सफाई कर्मी जयशंकर डॉक्टर बुलाने के बहाने साथ ले गया और रास्ते में स्टाफ शौचालय में बंद कर दिया.
शाहजहांपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला तीमारदार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला ने मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मी पर रेप का आरोप लगाया है. घटना के बाद सफाई कर्मी मौके से फरार हो गया. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ की जा रही है.
पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया, मेडिकल कॉलेज के पुरुष मेडिसिन वार्ड में परिवार का एक सदस्य भर्ती है. उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में ही रुकी हुई थी. सोमवार सुबह मरीज की तबीयत बिगड़ने पर वहां तैनात सफाई कर्मी से मदद मांगी. आरोपी ने उसे डॉक्टर से मिलवाने का झांसा दिया और स्टाफ वॉशरूम में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
पीड़िता ने बताया, आरोपी को वह पहले से जानती थी, क्योंकि वह भी उसी इलाके का रहने वाला है. महिला ने बताया कि जब उसने मदद मांगी, तो आरोपी उसे डॉक्टर बुलाने के बहाने साथ ले गया और रास्ते में स्टाफ शौचालय में बंद कर दिया. किसी तरह आरोपी से खुद को छुड़ाकर शोर मचाया और सीधे चौकी पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई.
कोतवाली के सीओ पंकज पंत ने बताया, शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी कर्मचारी जयशंकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. आरोपी पुरुष मेडिसिन वार्ड में तैनात था, जहां पीड़िता के परिवार का सदस्य भर्ती है. तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.
