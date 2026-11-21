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वाराणसी में सफाईकर्मी ने रुपया-डॉलर से भरा बैग लौटाया; विदेशी पर्यटक के चेहरे पर मुस्कान

सफाई कर्मचारी ने जीता विदेशी पर्यटक का दिल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी भ्रमण पर आए सिंगापुर के एक पर्यटक का लाखों रुपए नगदी से भरा बैग वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में छूट गया. ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद नियमित सफाई के दौरान एक कर्मचारी की नजर सीट पर रखे काले पाउच पर पड़ी. बैग खोलकर देखा तो उसमें भारतीय मुद्रा के साथ तीन देशों की विदेशी करेंसी भी रखी थी.

इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग अपने पास रखने के बजाय तत्काल रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया. बाद में यात्री की पहचान और आवश्यक पूछताछ के बाद पूरा सामान सुरक्षित लौटा दिया गया. रेल कर्मचारी की ईमानदारी से अभिभूत विदेशी पर्यटक ने भारतीय रेलवे और कर्मचारियों की जमकर सराहना की.