वाराणसी में सफाईकर्मी ने रुपया-डॉलर से भरा बैग लौटाया; विदेशी पर्यटक के चेहरे पर मुस्कान
कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग अपने पास रखने के बजाय तत्काल रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:35 PM IST
वाराणसी: काशी भ्रमण पर आए सिंगापुर के एक पर्यटक का लाखों रुपए नगदी से भरा बैग वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में छूट गया. ट्रेन के यार्ड में पहुंचने के बाद नियमित सफाई के दौरान एक कर्मचारी की नजर सीट पर रखे काले पाउच पर पड़ी. बैग खोलकर देखा तो उसमें भारतीय मुद्रा के साथ तीन देशों की विदेशी करेंसी भी रखी थी.
इतनी बड़ी रकम मिलने के बावजूद कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग अपने पास रखने के बजाय तत्काल रेलवे अधिकारियों को सौंप दिया. बाद में यात्री की पहचान और आवश्यक पूछताछ के बाद पूरा सामान सुरक्षित लौटा दिया गया. रेल कर्मचारी की ईमानदारी से अभिभूत विदेशी पर्यटक ने भारतीय रेलवे और कर्मचारियों की जमकर सराहना की.
यह था पूरा मामला: कैंट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि सिंगापुर निवासी लिम वेंग शांग भारत भ्रमण पर आए हुए हैं. काशी दर्शन के लिए उन्होंने 20 नवंबर को ट्रेन संख्या 22416 नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की थी. यात्रा पूरी होने के बाद वह ट्रेन से उतरकर अपने गंतव्य की ओर चले गए, लेकिन जल्दबाजी में अपना काला बैग ट्रेन में ही भूल गए.
ट्रेन के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद यार्ड में नियमित सफाई का काम शुरू हुआ. इसी दौरान सफाई कर्मचारी की नजर एक सीट पर छूटे काले पाउच पर पड़ी. कर्मचारी ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें भारतीय रुपए के अलावा अमेरिकी डॉलर, श्रीलंकाई मुद्रा और सिंगापुर डॉलर रखे मिले.
सफाईकर्मी की ईमानदारी: बैग में इतनी बड़ी रकम और कई देशों की मुद्रा देखकर कर्मचारी ने बिना किसी देरी के इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी और पूरा बैग उनके सुपुर्द कर दिया. बैग में भारतीय मुद्रा के अलग-अलग मूल्य के नोटों में कुल 2 लाख 11 हजार 650 रुपए रखे थे.
इसके अलावा एक हजार अमेरिकी डॉलर, श्रीलंकाई मुद्रा के 1 लाख 22 हजार रुपए और 66 सिंगापुर डॉलर भी मौजूद थे. इस तरह एक छोटे से काले पाउच में चार देशों की मुद्रा रखी हुई थी. इतनी बड़ी रकम होने के कारण रेलवे अधिकारियों ने यात्री की पहचान और दावे का सत्यापन करने के बाद ही बैग लौटाने की प्रक्रिया पूरी की.
गाइड के साथ कैंट स्टेशन पहुंचे पर्यटक: इधर, बैग गुम होने की जानकारी मिलने पर विदेशी पर्यटक परेशान हो गए. उन्हें समझ में आया कि यात्रा के दौरान उनका नगदी से भरा बैग ट्रेन में ही छूट गया है. इसके बाद वह अपने गाइड के साथ कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे.
रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने अधिकारियों को अपने बैग और उसमें रखी नगदी के बारे में जानकारी दी. आवश्यक पूछताछ और पहचान की पुष्टि के बाद रेलवे अधिकारियों ने उन्हें उनका बैग सौंप दिया. बैग में रखी पूरी भारतीय और विदेशी मुद्रा सुरक्षित मिलने पर पर्यटक ने राहत की सांस ली.
स्टेशन मास्टर ने कीा ईमानदारी की सराहना: कैंट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि ट्रेन की सफाई के दौरान कर्मचारी को एक बैग मिला था. कर्मचारी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उसे नियमानुसार रेलवे अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया.
विदेशी पर्यटक बोले- भारत में मिला भरोसे का अनुभव: बैग और उसमें रखी पूरी नकदी सुरक्षित वापस मिलने पर विदेशी पर्यटक रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी और तत्परता से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने भारतीय रेलवे और कर्मचारियों के व्यवहार की सराहना की.
पर्यटक ने कहा कि भारत में उन्हें ऐसा अनुभव मिला है, जिससे यहां के लोगों के प्रति उनका भरोसा और मजबूत हुआ है. एक सफाई कर्मचारी की सजगता और ईमानदारी ने न केवल विदेशी पर्यटक को बड़ी आर्थिक परेशानी से बचाया, बल्कि काशी और भारतीय रेलवे की अच्छी छवि भी उनके मन में बनाई.
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